Sobres Pedigree ¡Trivia!

Cuando se trata de cuidar a nuestras mascotas, cada detalle cuenta. Por eso, Pedigree marcó un antes y un después en el mercado mexicano al introducir los Sobres de alimento húmedo, una innovación que no solo cambió la forma de alimentar a nuestros perros, sino que también elevó el estándar de nutrición y sabor.

Una innovación que transformó el mercado

Antes de su llegada, el alimento húmedo era poco común en la dieta diaria de los perros. Pedigreerompió ese paradigma al ofrecer una presentación práctica, con porciones individuales que garantizan frescura, sabor y nutrición en cada comida. Esta propuesta no solo facilitó la vida de los dueños, sino que también mejoró la experiencia alimenticia de millones de perros en México.

Ingredientes naturales y nutrición de calidad

Cada Sobre Pedigree está cuidadosamente formulado con:

Ingredientes naturales.

Proteína de origen animal de alta calidad.

Omega 6 y zinc para una piel y pelo saludable.

Calcio y fósforo que ayudan a mantener sus huesos y dientes fuertes.

Antioxidantes, vitamina E y Selenio para un sistema inmune fuerte.

Fibras naturales que ayudan a mantener una óptima digestión.

Esta combinación de ingredientes no solo hace que cada comida sea deliciosa, sino que también contribuye a una dieta balanceada, promoviendo una piel sana, pelaje brillante, buena digestión y un sistema inmunológico fuerte.

Tan nutritivo como delicioso

La promesa de la marca, Tan Nutritivo como Delicioso, resume perfectamente la propuesta de valor de los Sobres Pedigree. No se trata solo de consentir a tu perro con un sabor que le encanta, sino de asegurarte de que cada bocado le aporta los nutrientes que necesita para vivir una vida larga y saludable.

Trvia

Sobres Pedigree obsequia 5 kits especiales para tu mejor amigo peludo. Solo envía tus respuestas correctas a 4vientosmx@gmail.com antes del 02 de septiembre de 2025. Válido en Ciudad de México y área metropolitana.