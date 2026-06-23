Seiko continúa fortaleciendo su legado de innovación y versatilidad con la expansión de la serie SNXS dentro de la emblemática línea Seiko 5 Sports. Tras el exitoso relanzamiento de este diseño -bajo el concepto Everyday Carry (EDC)-, la marca presenta tres nuevas referencias que fusionan la esencia de los años 70 con acabados contemporáneos, ideales para quienes buscan una pieza fresca, funcional y con personalidad.

La gran evolución de estas nuevas piezas reside en sus carátulas. A diferencia de las versiones anteriores, los modelos SRPL55K1 (azul marino), SRPL57K1 (verde) y SRPL59K1 (dorado) incorporan un acabado sunray (cepillado de sol), que crea un dinámico juego de luces y sombras, aportando una profundidad visual única.

El compromiso de la marca con la legibilidad y el estilo se refleja en detalles clave:

Contraste: Los detalles dorados en las manecillas y el logotipo se combinan con Lumibrite blanco, asegurando una visibilidad óptima en cualquier condición de luz.

Armonía y estética: La manecilla de segundos ahora guarda simetría tonal con las de horas y minutos, mientras que el realce de la pista de minutos adopta el color principal de la carátula para un look más integrado y sofisticado.

Funcionalidad clásica: La ventana de día y fecha a las 3 en punto presenta un fondo blanco limpio, manteniendo el equilibrio visual que define al ADN de la serie SNXS.

Fiel a la robustez que caracteriza a Seiko 5 Sports, estos relojes mantienen las especificaciones técnicas que los han convertido en los favoritos de entusiastas alrededor del mundo:

Caja: Fabricada en acero inoxidable de 37.40 mm, con acabados cepillados y un bisel pulido que resalta su silueta clásica.

Movimiento automático: Impulsados por el Calibre 4R36, visible a través del fondo de caja transparente. Este movimiento late a 21,600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 41 horas, además de la función de parada de segundero para un ajuste preciso.

Comodidad y estilo: La corona posicionada a las 4 en punto asegura comodidad en el movimiento de la muñeca, mientras que el brazalete de acero de tres eslabones garantiza durabilidad para el uso diario.

La colección Seiko 5 Sports SNXS reafirma la capacidad de la marca para ofrecer relojería de alta calidad con un enfoque de estilo de vida accesible. Estas nuevas referencias están disponibles en puntos de venta autorizados.