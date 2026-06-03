Para Primavera Verano 2026, la marca italiana Persol toma a la Riviera como escenario y musa: Iugar donde el esplendor natural se encuentra con un modo de vida refinado pero auténtico, y donde el lujo se mide en tiempo bien vivido y en la precisión silenciosa de cada detalle.

Esta presentación se desarrolla a un ritmo pausado, moldeado por la Iuz del sol, el aire marino y momentos de quietud, donde el pasado y el presente se funden con naturalidad. Entre palacios bañados por el sol que miran al mar y paisajes intactos por el tiempo, la Riviera Italiana se convierte en reflejo de la visión de Persol, es decir, una elegancia arraigada en la artesanía italiana y expresada mediante una sofisticación contemporánea y profundamente personal.

La colección Primavera-Verano 2026 se concibe como una serie de impresiones —de lugares, estados de ánimo y sensaciones— transformadas en diseño, volumen y detalles cuidadosamente elaborados. Cada modelo ofrece una expresión única de artesanía y belleza, llevado a la vida mediante equilibrio, fluidez y una sensibilidad estética refinada.

Elementos técnicos distintivos, como un tornillo de bisagra recién desarrollado grabado con la icónica “P”, ajuste mejorado y rediseño de las varillas, otorgan a los armazones carácter audaz y memorable. El proyecto fusiona precisión y diseño, dando como resultado lentes confiables, llenos de personalidad y meticulosamente refinados.

Dentro de esta narrativa, el espíritu más experimental de la marca cobra protagonismo a través de tres modelos clave:

PO8001S. El compromiso de Persol con la artesanía se expresa plenamente en estos lentes de sol en acetato, donde herencia e innovación se unen en armonía natural.

PO8002S. Líneas clásicas y una sensibilidad moderna se encuentran en estos armazones rectangulares en acetato.

PO8003V. Verdadera expresión del dominio italiano, este armazón panthos fusiona una silueta contemporánea con un alma decididamente vintage. El puente en forma de cerradura aporta carácter y elegancia natural, mientras que las varillas esculpidas aportan dinamismo.