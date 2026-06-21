Parrillada Pedigree y Día del Padre ¡Trivia!

Según datos de Kantar, el 55% de las familias mexicanas celebran a Papá en casa con una comida especial, siendo la parrilla la gran protagonista. Pero entre el humo, las risas y las conversaciones alrededor de la mesa, hay alguien que observa cada movimiento con absoluta atención: el perro de la casa.

Porque, seamos honestos, nadie vive una comida familiar con más entusiasmo que ellos. Desde que comienzan los preparativos hasta que aparece el primer plato, permanecen atentos, moviendo la cola y esperando que algo delicioso ocurra.

Y si papá es el rey de la parrilla, sin duda, nuestro perro es el rey de nuestros corazones, por eso la marca Pedigree te invita a integrarlo a la celebración de una manera segura y deliciosa con los nuevos sobres de Pedigree Choice Cuts Sabores a la Parrilla, propuesta inspirada en algunos de los cortes más aclamados del asador.

La nueva línea incluye variedades de deliciosas proteínas como: Filet Mignon, Grilled Chicken, Hickory Smoked Chicken, presentadas en tiernos filetes bañados en una jugosa salsa que transforman la hora de la comida en un auténtico momento de disfrute.

La llegada a México de Pedigree Choice Cuts reitera el compromiso de innovación de la marca, y refuerza su promesa de alimentar lo bueno con fórmulas científicamente aprobadas y desarrolladas para las necesidades de los perros.

Porque quienes aman a sus perros saben que consentirlos no significa compartir lo que hay en nuestro plato, sino encontrar nuevas maneras de hacerlos parte de esos momentos que más disfrutamos con un alimento especialmente formulado para ellos, que además sea 100% completo y balanceado.

Y si el Día del Padre es una oportunidad para reunirse alrededor de una buena comida, también puede ser la ocasión perfecta para que el integrante más entusiasta del hogar tenga un menú inspirado en los sabores que suelen acompañar estas fechas con una experiencia culinaria diseñada para ellos, permitiéndote consentirlos y hacerlos parte de momentos tan especiales en familia.

Trivia

Pedigree quiere que este Día del Padre se comparta también con los mejores amigos de casa, y para ello obsequia 10 kits especiales. Si quieres ganarte uno de ellos, solo envía tus respuestas correctas a 4vientosmx@gmail.com antes del 22 de junio de 2026. Válido en Ciudad de México y área metropolitana.