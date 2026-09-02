Más elegantes que nunca

Hay accesorios que se usan y accesorios que se lucen. Los audífonos, durante años, pertenecieron claramente al primer grupo: se sacaban del bolsillo, se metían al oído y ahí terminaba la historia. La serie FreeClip rompió esa lógica al proponer unos audífonos que parecen aretes y que puedes combinar con el outfit del día.

Los Huawei FreeClip 2 S llevan esa idea un paso más allá. En esencia son los mismos audífonos que ya conquistaron por su comodidad y su sonido, pero ahora presentados en un estuche pensado para brillar.

Guiados por una filosofía de diseño de estética brillante, los FreeClip 2 S se inspiran en la fusión entre el brillo metálico líquido y los tonos orgánicos, y llegan en dos colores que marcan tendencia: Azul y Plata.

El estuche de carga fue sometido a más de cien pasos de fabricación de precisión para conseguir su silueta redondeada y simétrica, esa que irradia un brillo resplandeciente incluso antes de abrirlo. Y, al abrirlo, los auriculares descansan uno junto al otro como si fueran joyas finas: una presentación cuidadosamente elaborada que convierte cada uso en un pequeño ritual.

Pero la elegancia aquí no está peleada con la utilidad. En el interior, el espacio útil del estuche se amplió 20%, lo que permite guardar no solo los auriculares, sino también accesorios delicados. Es portabilidad sin esfuerzo, sin comprometer la forma compacta que hizo del estuche de los FreeClip un objeto tan fácil de llevar a todos lados.

La serie FreeClip nace de la filosofía de diseño Fashion Forward de Huawei, cuyo propósito es combinar armoniosamente moda y tecnología. De ahí que estos audífonos parezcan aretes y puedan usarse durante horas.

Su diseño se compone de tres piezas esenciales: el Módulo Central, la Esfera Acústica y el C-bridge Design mejorado. Cada una fue pensada para equilibrar el peso, la sujeción a la oreja y la presión sobre el cartílago, además de incorporar materiales más amables con la piel.

El C-bridge estrena materiales de silicona líquida: hasta un 25% más suave con la piel y con mejor memoria de forma para adaptarse a cada oreja. Cada auricular pesa apenas 5.1 gramos y su tamaño se redujo un 11%, es decir, puedes olvidarte de que los traes puestos.

Finalmente, al igual que los FreeClip 2, integran un chip de audio con NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) que están impulsados por IA y son 10 veces más potentes que la generación anterior en procesamiento de audio y voz.