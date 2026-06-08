En belleza, menos empieza a ser más. En un contexto donde el ritmo de vida es cada vez más acelerado, el skincare evoluciona hacia un enfoque más consciente: rutinas que no buscan atacar un problema en específico, sino mantener la piel sana y equilibrada.

Bajo esta lógica surge la maintenance routine, tendencia que redefine el cuidado facial desde la constancia. Se trata de rutinas simples, diseñadas para acompañar la vida real, que priorizan la salud de la piel a largo plazo sobre los resultados inmediatos, este enfoque propone elegir mejor: fórmulas efectivas y gestos intencionales sostenibles en el tiempo.

Reset nocturno

Limpieza suave. El primer paso es retirar las impurezas del día con una fórmula que limpie sin alterar la barrera natural de la piel, dejándola fresca, equilibrada y lista para descansar.

Activación hidratante. Aplicar tónico o esencia facial que hidrate a profundidad. Así se logra revitalizar, prevenir y reducir arrugas, aportando luminosidad inmediata.

Reparar en profundidad. Masajear con el sérum Intensivo lifting y firmeza de la línea Chronos Derma de la marca Natura, que protege el colágeno y la elastina de la piel. Al despertar, la piel se siente más firme y descansada.

Hidratación transformadora. Sellar con un gel o crema hidratante que actúe a profundidad, será el paso final que la piel amará. Se recomienda usar fórmulas con tecnología prebiótica e inteligente que estimulan la renovación celular.

Exfoliación multiactiva. Incorporar un exfoliante una o dos veces por semana, ayuda a afinar la textura, suavizar líneas y promover la renovación natural de la piel.

Integrar pequeños gestos como masajes faciales o drenajes linfáticos puede potenciar la rutina. Estos movimientos favorecen la circulación, contribuyen a la oxigenación de la piel y ayudan a liberar la tensión acumulada en el rostro, aportando una apariencia más descansada.