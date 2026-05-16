JBL celebra 80 años

JBL, la icónica marca de audio perteneciente a Harman, celebra su 80 aniversario, es decir, ocho décadas de acompañar a generaciones enteras.

Desde su fundación en 1946 por el visionario ingeniero James B. Lansing, la marca ha establecido el estándar en innovación de audio. Desde estudios de grabación profesionales y entretenimiento en el hogar, hasta momentos culturales legendarios como Woodstock y Tomorrowland.

Hoy, la influencia de JBL es incomparable. Es líder global en audio personal, con cientos de millones de personas escuchando su música favorita a través de bocinas portátiles y audífonos de la marca. Además, JBL Professional impulsa más del 40% de las salas de cine en el mundo, así como estadios, estudios de grabación y recintos musicales, garantizando una experiencia de sonido de alta calidad accesible para todos, incluyendo el entorno automotriz.

“Durante 80 años, el legado de ingeniería de JBL ha sido referencia en audio de alta fidelidad, y ese estándar vive en cada producto que creamos hoy. Al celebrar este hito, mantiene su compromiso de llevar este nivel de excelencia hacia las tecnologías que darán forma a la próxima generación de sonido y cultura”, afirmó Dave Rogers, presidente de la División Lifestyle de Harman.

Durante ocho décadas, los ingenieros de JBL han sido pioneros en tecnologías que han transformado la manera en que se crea y se experimenta el sonido, desde diseños revolucionarios de altavoces hasta soluciones inteligentes premiadas para audio profesional, de lujo, portátil y automotriz.

De cara al futuro, JBL continúa moldeando la evolución del sonido con inversiones en tecnologías de vanguardia como el audio espacial, paisajes sonoros adaptivos y experiencias inmersivas que integran el audio de forma natural en la vida cotidiana. La sostenibilidad también es un aspecto clave, guiando el diseño y la producción hacia un futuro más responsable para la innovación en audio.