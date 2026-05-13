El hogar ya no es solo un espacio físico, sino el punto de encuentro donde la familia construye momentos, rutinas y vínculos. Bajo esta visión, Kasa Koblenz continúa con su campaña que va más allá de la funcionalidad de sus electrodomésticos para convertirse en un facilitador de experiencias cotidianas que conectan a las familias mexicanas.

Este año, la marca evoluciona su propósito: No se trata solo de que los productos funcionen, sino de que conecten y que cada solución esté presente en los pequeños momentos que dan forma a la vida diaria; desde preparar el café por la mañana, hasta compartir tareas del hogar o disfrutar tiempo en familia.

“La innovación cobra sentido cuando se integra a la vida de las personas. En Kasa Koblenz buscamos que cada producto conecte con los momentos que importan en el hogar. Konectar por medio de nuestros productos hace que la marca se convierta en un integrante más de las familias mexicanas”, explicó Héctor Lara, director de Marketing.

Bajo este concepto, la campaña parte de una idea central: Ahora en Kasa Koblenz todos sus productos se Konectan con un solo objetivo: unir a los miembros de la familia en diferentes situaciones cotidianas de limpieza, bienestar y protección.