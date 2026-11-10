Experiencia Marshall

Vive el sonido Marshall. Con este objetivo la marca celebró en México seis décadas de historia vinculada a algunos de los momentos más emblemáticos de la música. Cada paso en su evolución ha provocado instantes de sonido único, gracias a sus inacabadas innovaciones en audio y diseño.

Con un recorrido por el universo Marshall mediante estaciones interactivas, los invitados a la celebración pudieron experimentar diferentes categorías de productos, desde sistemas de entretenimiento en casa y bocinas portátiles, hasta altavoces para fiestas y audífonos. La experiencia permitió conocer las tecnologías que distinguen a sus equipos y su capacidad para llevar la esencia del sonido Marshall a distintos espacios y momentos de la vida cotidiana.

Fundada en 1962 por Jim Marshall en el Reino Unido, la compañía ha construido una identidad estrechamente relacionada con la evolución del rock y la música contemporánea. Sus amplificadores han acompañado a artistas legendarios, grandes escenarios y movimientos culturales que transformaron la forma de crear, interpretar y experimentar la música.

Uno de los capítulos más representativos de esta trayectoria es su relación con Jimi Hendrix, quien comenzó a utilizar amplificadores Marshall en 1966. Así, este año, la marca conmemora seis décadas de esa conexión mediante una colección especial que rinde homenaje al guitarrista y a una colaboración que contribuyó a redefinir el sonido de la guitarra eléctrica.

El compromiso de Marshall con la música también se refleja en su apoyo a los espacios independientes donde nacen nuevas propuestas artísticas y se desarrollan las comunidades musicales. A través de iniciativas como Amplify, la compañía respalda recintos independientes y escenas locales mediante un programa de membresía que destina una contribución vinculada al 1% de los ingresos procedentes de compras elegibles realizadas por sus miembros en marshall.com.

Este esfuerzo forma parte de un ecosistema más amplio que incluye Marshall Records y Marshall Studio, proyectos dedicados a impulsar el desarrollo artístico, la creación musical y las oportunidades para nuevas generaciones de músicos.