Dreame celebra el Día de Muertos

La belleza, la tecnología y las tradiciones mexicanas se encontraron en una mañana muy especial. Con motivo del Día de Muertos, Dreame, marca global especializada en tecnología inteligente para el hogar y el cuidado personal, reunió a medios de comunicación y creadoras de contenido en Leonora Salón, donde disfrutaron de una experiencia exclusiva en compañía de Cositas, una de las personalidades más queridas por distintas generaciones de mexicanos.

En un ambiente lleno de color y creatividad, las invitadas participaron en un taller de elaboración de coronas de la mano de Cositas, quien aportó un toque de nostalgia y diversión a la celebración. Entre flores y detalles decorativos, cada asistente creó su propio diseño inspirado en el Día de Muertos. Posteriormente, disfrutaron de sesiones de maquillaje y peinado a cargo de profesionales de Leonora Salón, quienes utilizaron algunos de los más recientes lanzamientos de Dreame. Así, la marca combinó tradición, belleza e innovación en una experiencia que permitió descubrir cómo la tecnología puede transformar las rutinas de cuidado personal.

Tecnología que transforma

Durante el encuentro, Dreame presentó algunas de sus más recientes innovaciones, diseñadas para facilitar el cuidado personal mediante tecnología avanzada y soluciones prácticas. Entre ellas destacó la Aero Straight Pro, dispositivo 2 en 1 que seca y alisa el cabello simultáneamente mediante un sistema de flujo de aire dual. Incorpora inteligencia artificial que ajusta la temperatura en tiempo real, además de un sistema de cuidado con queratina, argán e iones negativos y cuatro modos de estilizado.

Por su parte, la Air Auto permite crear rizos con solo presionar un botón, gracias a un sistema de succión que enrolla automáticamente el cabello. Ofrece tres niveles de temperatura, tecnología de iones negativos para reducir el encrespamiento y aire frío automático para ayudar a fijar los rizos.

Otra de las novedades fue la Pocket Aura, secadora compacta y plegable equipada con un motor de 110,000 RPM, capaz de secar cabello largo en aproximadamente tres minutos. Cuenta con un sensor que regula la temperatura y el flujo de aire, 600 millones de iones de plasma y tres boquillas intercambiables. Su peso de apenas 374 gramos y voltaje universal la convierten en una opción ideal para viajar.

La innovación también llega al cuidado facial con Chrona Mask (Chrona Photon), máscara de fototerapia con 280 puntos LED, cinco modos de luz y tres niveles de intensidad para distintas necesidades de la piel. Su diseño inalámbrico, temporizador ajustable y autonomía de hasta 120 minutos facilitan su incorporación a las rutinas de autocuidado.

Con esta experiencia, Dreame celebró una de las tradiciones más emblemáticas de México, creando un espacio donde la creatividad, la belleza y la tecnología se unieron para ofrecer momentos memorables. El encuentro reafirmó el compromiso de la marca de acercar la innovación a la vida cotidiana, transformando las rutinas de cuidado personal en experiencias más prácticas y especiales.