Devlyn, la mejor experiencia de óptica en México

Después de casi 90 años acompañando a millones de mexicanos a ver mejor, la marca mexicana Devlyn inicia una nueva etapa con la evolución de sus tiendas, proyecto de renovación que busca ofrecer una experiencia más moderna, intuitiva y centrada en lo más importante: ver bien y vivir mejor.

Esta transformación comienza con la reapertura de la tienda en Paseo Interlomas, en la Ciudad de México, como parte de un plan de renovación nacional que se implementará progresivamente en la red de la marca. Tan solo en 2026, Devlyn contempla la renovación de diversas tiendas en distintos puntos del país.

Más que una renovación de espacios, esta evolución busca hacer más fácil, cercana y especializada la experiencia de cuidar la salud visual, integrando tecnología, asesoría experta y una propuesta ampliada de estilo en un mismo lugar.

“Durante casi nueve décadas hemos acompañado a millones de personas a ver mejor. Hoy evolucionamos nuestras ópticas para seguir haciéndolo de una manera más cercana, moderna y relevante para las nuevas generaciones, manteniendo el expertise que nos ha distinguido por años”, explicó Melanie Devlyn.

Las nuevas tiendas ofrecen un recorrido más claro y dinámico donde los clientes pueden descubrir marcas, explorar colecciones y recibir asesoría especializada, respaldada por la experiencia de Devlyn, para encontrar la mejor solución visual según su estilo de vida.

Uno de los pilares de esta experiencia es el examen integral de la vista, respaldado por tecnología de última generación y por los estándares globales de Essilor, líder mundial en micas oftálmicas y tratamientos ópticos, disponible sin costo para los clientes. Este diagnóstico permite entender las necesidades visuales de cada persona y ofrecer soluciones precisas para su día a día.

“Queremos que cada visita a Devlyn sea una experiencia completa: desde el diagnóstico visual hasta encontrar los lentes que mejor se adapten a tu estilo y a tu vida”, comentó Juan Zamora.

La evolución de las tiendas también busca integrar de forma natural la salud visual con la expresión personal, ofreciendo mayor variedad de marcas y opciones que permiten a cada persona encontrar lentes que se adapten tanto a sus necesidades visuales como a su estilo de vida.

Fundación Devlyn

Como parte de la experiencia, las tiendas incorporan también un espacio permanente para la donación de armazones, el conocido Buzón, gestionado por Fundación Devlyn, organización que desde hace más de 18 años trabaja para brindar acceso a la salud visual en comunidades vulnerables.

De hecho, cada armazón donando recibe un tratamiento especial en la óptica para, ya renovado, se le pueda dar un segundo uso, al entregar esos lentes a personas de escasos recursos. Además cuenta con productos varios con los que se busca recaudar fondos. El objetivo de este 2026 es llegar a más comunidades rurales de México.

Melanie explica la importancia de detectar a más temprana edad cualquier problema visual, de ser posible a partir de los 6 años de edad, ya que con los lentes adecuados los niños pueden lograr el objetivo: el que no aumente la graduación hacia la edad adulta.

Xicú

Durante la apertura de la óptica en la tienda de Interlomas, también se hizo la presentación de Xicú, marca exclusiva de Devlyn diseñada por y para mexicanos, que celebra la identidad y diversidad del país a través de armazones inspirados en el orgullo de verse bien.

Con esta evolución, Devlyn reafirma su compromiso de seguir acompañando a millones de personas en México a ver mejor, a través de una experiencia donde salud visual, tecnología, estilo y cercanía conviven en un mismo lugar.