Deporte y tecnología

La marca Dreame llevó a cabo una experiencia especial en la icónica Cancha Amarilla de El Palacio de Hierro Durango, en la Ciudad de México, donde diversas personalidades se reunieron para disfrutar de una mañana diferente y activa.

El encuentro fue diseñado para fortalecer la relación de la marca con sus principales aliados, creando un espacio de convivencia en el que los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente relajado, practicar deporte y compartir momentos con colegas, amigos y familiares.

Durante la jornada, los invitados participaron en dinámicas recreativas en la cancha, disfrutaron de bebidas refrescantes y vivieron una experiencia alineada con el estilo de vida que impulsa la marca: bienestar, innovación y momentos que inspiran.

Como parte de la experiencia, Dreame presentó algunos de sus más recientes lanzamientos para que los asistentes pudieran conocerlos de primera mano. Entre los productos destacados estuvieron las aspiradoras Aero Pro y Z30, el robot aspirador X60 Max Ultra Complete, la estilizadora AirStyle Pro HI y el purificador de aire FP10.

Con este tipo de iniciativas, Dreame continúa apostando por crear experiencias memorables que acerquen la marca a consumidores, creadores de contenido y medios de comunicación, fortaleciendo una comunidad que comparte la pasión por la innovación y un estilo de vida dinámico.