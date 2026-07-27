Cuando el día no se detiene

Hay días que comienzan en el gimnasio, continúan entre reuniones, traslados y pendientes, y terminan en una cena improvisada o una salida con amigos. Para muchas personas, regresar a casa para cambiarse o refrescarse ya no es una opción. La rutina exige adaptarse constantemente a distintos escenarios en un mismo día, manteniendo el ritmo entre compromisos profesionales, personales y sociales.

Esta transformación también ha cambiado la forma en que las personas entienden el cuidado corporal. Durante años, el mal olor se asoció casi exclusivamente a las axilas. Sin embargo, hoy la conversación se ha ampliado para incluir otras zonas del cuerpo como la espalda, el pecho, los muslos, los pies y los pliegues. En un contexto donde bienestar, comodidad y confianza corporal están cada vez más conectados.

La preocupación por el olor corporal ya no está necesariamente ligada al ejercicio. Hoy puede surgir después de horas en el tráfico, una jornada laboral extensa, caminar bajo el calor, la humedad después de la lluvia o combinar varias actividades en un mismo día.

Esta evolución también ha impulsado el desarrollo de nuevas soluciones de cuidado corporal. En respuesta a estas necesidades, Rexona All Body Deo fue creado para acompañar a las personas en distintos momentos de su rutina diaria, entendiendo que hoy el bienestar y la confianza corporal van mucho más allá de una sola zona del cuerpo.