Compacto y versátil

En los aeropuertos, cada centímetro cuenta y cada kilo puede desatar una pequeña tragedia en la fila de abordaje, pero existe un héroe discreto, muchas veces subestimado, pero absolutamente esencial: el artículo personal. No es el equipaje de mano que suele ser el que lleva rueditas y que se pasea con arrogancia entre los pasillos, es más bien ese pequeño compañero que es un cómplice silencioso y que guarda los secretos más íntimos.

Mientras el equipaje de mano tiene licencia para ser identificado de inmediato -ese compartimento aéreo que se convierte en una batalla territorial durante los primeros cinco minutos de embarque-, el artículo personal es más modesto, pero no por ello menos importante. Debe caber, sí o sí, debajo del asiento frente a ti. Y esa sencilla exigencia define por completo su personalidad: compacto, versátil, ultraselectivo.

Porque si el equipaje de mano es la maleta protagonista, el artículo personal se convierte en una cápsula de supervivencia. Ahí no cabe “por si acaso”; ahí sólo entra lo esencial como tu pasaporte, audífonos, un libro o un suéter para los cambios de temperatura, pero si aplicas una visión más estratégica, este puede salvarte de documentar un exceso de equipaje y salvar la tarifa en el último minuto.

Mientras las maletas descansan arriba y la bodega se llena de ropa y zapatos, el artículo personal cuida lo único que realmente necesitas: lo que no puedes perder y olvidar. En el arte de volar ligero, lo más pequeño muchas veces es lo más importante.