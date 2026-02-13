Amor y diseño

En un momento en el que el amor se vive con menos reglas y más autenticidad, la marca Kipling presenta su colección Valentine’s, propuesta que conecta con una de las conversaciones más actuales: amar sin etiquetas, priorizar el self-love y celebrar los vínculos reales, empezando por uno mismo.

Diseñada para acompañar la vida diaria —del trabajo a los planes espontáneos—, la colección se lanza esta temporada como una opción funcional, ligera y con un guiño romántico contemporáneo. La propuesta se materializa en tres siluetas icónicas de la marca: Riri, Creativity L y Art M, reinterpretadas con un diseño lleno de corazones y una estética moderna que se aleja del cliché tradicional del 14 de febrero.

La colección apuesta por dos colores protagonistas: Many Heart Red, que transmite energía, romanticismo y expresión emocional, y Many Heart Black, versión sofisticada y atemporal que conecta con quienes buscan versatilidad y estilo sin esfuerzo. Ambas opciones mantienen el ADN de la marca: ligereza, organización inteligente y funcionalidad, atributos clave para una generación que valora el diseño práctico tanto como la estética.

Dato clave: De acuerdo con tendencias globales de consumo, los regalos de San Valentín enfocados en bienestar personal y uso diario han crecido en relevancia, desplazando a los obsequios efímeros. Bajo esta lógica, Kipling propone piezas pensadas para durar más allá de una fecha específica.