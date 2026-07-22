Aloe y Caléndula

El baño del bebé evolucionó de la simple higiene a un ritual de conexión y bienestar emocional. Ante una paternidad consciente que rechaza los químicos sintéticos, la tendencia hacia lo natural es el nuevo estándar de cuidado infantil. Como respuesta, el lanzamiento de Ricitos de Oro Aloe & Caléndula fusiona la sabiduría botánica con la seguridad dermatológica para proteger las pieles más sensibles.

El baño es el primer contacto del lactante con estímulos táctiles que fortalecen el vínculo afectivo. No obstante, al ser su piel hasta un 30% más delgada que la de un adulto, es altamente propensa a la resequedad e irritaciones. Ante esta vulnerabilidad, la pureza botánica cobra relevancia: la línea Aloe & Caléndula actúa como un refugio de alivio específico para la dermis seca, transformando la rutina diaria en una experiencia sensorial segura, suave y reconfortante.

Esta nueva línea de la marca Grisi está integrada por tres productos clave formulados con ingredientes naturales, diseñados bajo estricto perfil hipoalergénico para optimizar la rutina de protección diaria: Shampoo, Jabón en barra y Crema corporal.

De acuerdo con estudios de fitocosmética avalados por organismos de salud pediátrica, la combinación de estos dos ingredientes vegetales representa un escudo de alta eficacia.