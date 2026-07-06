Marshall sube el volumen del audio doméstico con la presentación de la nueva generación de altavoces Acton IV y Stanmore IV. Con un sonido aún más potente que llena cualquier espacio, tecnología Auracast integrada y diseño renovado que conserva su esencia icónica, estos dos altavoces ofrecen un rendimiento mejorado con el estilo inconfundible de la marca.

En esta última actualización, tanto el sonido como la facilidad de uso del Acton IV y del Stanmore IV han mejorado notablemente. Cada altavoz cuenta con guías de onda mejorados para ofrecer una escena sonora más amplia, con una dispersión más uniforme y un sonido más envolvente. El puerto de graves rediseñado minuciosamente optimiza el flujo de aire para lograr unos graves más limpios y potentes, mientras que los cables situados en la parte inferior permiten colocar los altavoces pegados a la pared sin afectar a la calidad del audio.

Al mismo tiempo, Dynamic Loudness garantiza que la música suene increíble a cualquier volumen y que cada detalle se mantenga equilibrado. A niveles bajos, la música conserva toda su claridad, riqueza y calidez. Y, al subir el volumen, los limitadores mejorados ofrecen un sonido más limpio en ambos altavoces.

Fieles a la inconfundible estética de la marca, Acton IV y Stanmore IV mantienen su esencia analógica y atemporal. El diseño conserva las señas de identidad que encajan en cualquier espacio de casa: desde el revestimiento de piel sintética PU hasta la ya icónica rejilla Salt & Pepper y los controles inspirados en amplificadores. El clásico panel de latón incorpora ahora un control multimedia mejorado y el característico interruptor de encendido.

Diseñados con intención y precisión, los controles ayudan a los usuarios a encontrar de forma intuitiva los mejores ajustes y el mejor sonido. Permiten ajustar fácilmente el volumen, los graves y los agudos, además de gestionar la reproducción de música por Bluetooth. El nuevo botón M personalizable ofrece acceso instantáneo a la música o a ajustes personalizados.

También es fácil incorporar otros dispositivos de audio al equipo de escucha. Gracias a las entradas RCA y AUX, los amantes del vinilo pueden conectar un tocadiscos para llevar un sonido cálido y atemporal a cualquier espacio. Sea cual sea la fuente, los ingenieros acústicos internos de Marshall ajustan cada altavoz con precisión para ofrecer un sonido con presencia, capaz de captar toda la atención.

Y la app completa la experiencia, ya que permite a los usuarios personalizar el sonido, ajustar los preajustes de ecualización y optimizar el audio con la función de compensación de posición para que cada altavoz suene tal y como debe, independientemente de dónde se coloque.

“Desde su lanzamiento en 2012, los altavoces domésticos Marshall han evolucionado sin dejar de ser fieles a nuestro legado. Diseñados para formar parte de cualquier hogar, estos altavoces son la base de cualquier sistema de sonido doméstico. Acton y Stanmore son los más elegidos por su diseño icónico, su construcción de primera calidad, su sonido rico y potente y sus intuitivos controles físicos. En esta cuarta generación, nos hemos centrado en preservar y mejorar estas características clave, aprovechando los aspectos que más gustan a los usuarios en lugar de reinventarlos”, concluye Simona Berbec, Product Manager de Marshall Group.