Cumplir 90 años no significa mirar únicamente hacia el pasado. Para la marca Devlyn, el aniversario coincide con una etapa de transformación: seguir evolucionando la experiencia en sus ópticas, responder a nuevos hábitos de consumo y acercar a más personas con soluciones para el bienestar visual.

De acuerdo con información corporativa, la compañía realiza más de 600 mil exámenes de la vista al año y cuenta con una red de 474 sucursales a nivel nacional. Estas cifras reflejan la escala de una operación que combina servicio en tienda, evaluación visual y orientación profesional.

La relevancia de esta labor también se observa en los datos nacionales. El programa Vive saludable, vive feliz reportó que 4 de cada 10 estudiantes de primaria evaluados en México presentaron problemas de agudeza visual. El mismo programa ha realizado valoraciones a más de 9.8 millones de estudiantes, equivalentes al 88.5% de la matrícula nacional de primaria.

La necesidad de atención no termina en la infancia. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 del INEGI estimó que 8.9 millones de personas vivían con discapacidad en México. Dentro de esta población, 45.4% reportó tener mucha dificultad para ver, incluso usando lentes, o no poder hacerlo. Este indicador se refiere específicamente a personas con discapacidad y no al total de la población que necesita lentes.

Aunque los datos de la SEP y el INEGI corresponden a poblaciones y mediciones distintas, juntos ayudan a dimensionar que el cuidado visual requiere atención en diferentes etapas de la vida. Para Devlyn, este contexto convive con una transformación en la forma de atender: la óptica ya no es solo un lugar al que se acude a elegir armazones, sino un espacio donde convergen evaluación visual, tecnología, marcas, estilo y asesoría personalizada.

Como parte de esa evolución, Devlyn ha renovado 40 ópticas bajo el concepto de Tiendas 3.0. La propuesta incorpora estaciones de producto, espacios de personalización, una mesa de innovación, mayor presencia de marcas y tecnología especializada para la evaluación visual. El objetivo es hacer más clara y cercana la experiencia del cliente, con opciones y orientación acordes con sus necesidades.

“Durante casi nueve décadas hemos acompañado a millones de personas a ver mejor. Hoy evolucionamos nuestra experiencia para seguir cerca de las nuevas generaciones, manteniendo intacto nuestro compromiso con el bienestar visual, la confianza y la cercanía que siempre han definido a Devlyn”, expresó Melanie Devlyn.

La transformación incluye el examen de la vista gratuito, realizado por profesionales cuya preparación incluye certificación en refracción avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. La marca complementa esta preparación con capacitación continua en tecnologías y tratamientos, así como con certificaciones internas relacionadas con lentes progresivos, lentes de contacto y Stellest. La evaluación permite conocer las necesidades visuales y orientar los siguientes pasos de acuerdo con cada caso.

La compañía también impulsa el programa Mis Primeros Lentes, que ofrece graduación gratuita a niñas y niños con problemas visuales durante su infancia. De esta forma, la atención en tienda y las iniciativas que acercan soluciones visuales forman parte de una misma visión de servicio.

“Queremos que la evolución de Devlyn no sea solamente visible en nuestras tiendas, sino también en la manera en que nos relacionamos con nuestros clientes y entendemos sus necesidades”, afirmó Juan Zamora.

Para los próximos años, Devlyn busca fortalecer su presencia nacional y continuar evolucionando su modelo de atención. Con el propósito de responder a los cambios del mercado y mantener una experiencia que combine bienestar visual, conocimiento profesional y opciones para distintos estilos de vida.

A 90 años de su fundación, Devlyn busca que su siguiente etapa se mida no solo en la evolución de sus tiendas, sino también en la capacidad de seguir acompañando a las personas con tecnología, atención especializada y soluciones para sus necesidades cotidianas.