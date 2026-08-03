Viaje de sabores

Desde mercados callejeros hasta restaurantes locales, Malasia ofrece una escena gastronómica rica y diversa, moldeada por influencias malayas, chinas, indias e indígenas. El resultado es una vibrante mezcla de sabores, donde las especias, las hierbas frescas, la leche de coco, el arroz y los fideos desempeñan un papel central.

Platos como el Nasi Lemak, el favorito nacional y Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, se caracterizan por arroz de coco servido con sambal, cacahuetes, huevo y pescado. El Char Kway Teow, un popular plato de fideos, aporta sabores audaces de la cocina china, mientras que el Roti Canai, de origen indio, es amado por su textura suave y su delicioso acompañamiento de curry. Cada región añade su toque único, haciendo de Malasia un verdadero destino culinario.

Penang, visita obligada para los amantes de la comida

Cuando se trata de comida, Penang se destaca como uno de los principales destinos para visitar en 2026. En George Town, la comida está en todas partes, desde puestos callejeros hasta cafés de moda, creando una experiencia emocionante y auténtica.

En este lugar, la comida es más que una simple comida. Es parte de la vida cotidiana, transmitida de generación en generación, y está profundamente conectada con la cultura y la comunidad.

Comida callejera y mercados locales

Una de las mejores maneras de experimentar Malasia es a través de su comida callejera. Lugares como Jalan Alor en Kuala Lumpur ofrecen un ambiente animado lleno de aromas, colores y sabores.

Comer aquí es sencillo y auténtico: compartir mesas, probar diferentes platos y disfrutar de la comida como lo hacen los locales. En esencia, es una de las formas más genuinas de comprender el país.

Más allá del platillo

Malasia también ofrece experiencias gastronómicas únicas conectadas con la naturaleza. En las Cameron Highlands, los visitantes pueden explorar plantaciones de té y disfrutar de infusiones frescas con vistas impresionantes.

En regiones como Sarawak, Kelantan y Terengganu, los viajeros pueden descubrir especialidades locales y métodos de cocina tradicionales, donde cada plato refleja la cultura y el patrimonio de su gente.

Por ejemplo, en Sarawak, en la isla de Borneo, los sabores están profundamente conectados con comunidades indígenas como los Iban y Orang Ulu. Aquí, los ingredientes locales y las técnicas ancestrales se unen en platos como el Midin, un helecho selvático salteado, y el Manok Pansoh, pollo cocinado en bambú. El uso de especias nativas como la pimienta de Sarawak añade profundidad, creando una cocina audaz y terrosa, arraigada en la naturaleza.

Pasando a la costa este de Malasia Peninsular, Kelantan y Terengganu presentan una identidad culinaria contrastante, pero igualmente rica. Su cocina es conocida por ser más dulce, más cremosa y de colores más vibrantes. En Kelantan, el Nasi Kerabu se destaca con su impactante arroz azul, servido con pescado, coco tostado y hierbas frescas. Mientras tanto, Terengganu es famosa por el Keropok Lekor, popular snack de galletas de pescado, así como por una variedad de postres tradicionales malayos.

Juntas, estas regiones resaltan la notable diversidad de la cocina malaya, ofreciendo un viaje que involucra todos los sentidos. Para los viajeros latinoamericanos, Malasia representa una oportunidad para descubrir una cocina que es distinta, pero cercana en espíritu: cálida, diversa y llena de carácter.