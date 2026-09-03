Sabores intensos, masa madre orgánica, ingredientes naturales y una visión que invita a redescubrir el placer de comer sin prisas. Así es la propuesta de Trattoria Grata, el restaurante que demuestra que la cocina italiana contemporánea también puede ser consciente.

Ubicado en Polanco, Ciudad de México, donde el ritmo cotidiano parece acelerarse cada día, detenerse a disfrutar una comida se ha convertido en un verdadero lujo. Esa es la filosofía que inspira a Trattoria Grata, espacio que lleva el concepto de slow living a la mesa a través de una propuesta donde el tiempo, la calidad y la hospitalidad son parte esencial de la experiencia.

Su cocina parte de un principio sencillo: los buenos ingredientes no necesitan artificios. Por ello, por ejemplo, cada pizza se prepara con masa madre orgánica, fermentada de manera natural, utilizando ingredientes naturales y productos de proveedores locales. El resultado es una base crocante, cubierta de sabores intensos y aromáticos. La selección de pizzas combina recetas clásicas con propuestas como Prosciutto y arúgula, Gorgonzola con pera e higo o Salmón con alcaparras y limón Eureka, pensadas para compartir alrededor de la mesa.

Sin olvidar las pastas preparadas al momento. El resultado, al dente, y para muestra el Reginnette tonno, el Bucattini Di Bosco o la deliciosa Lasagna. Interpretación contemporánea de la cocina italiana, donde el sabor y el bienestar pueden convivir en el mismo plato.

La carta refleja esa misma filosofía. Entradas como el Hummus verde, la sorpresiva Ceniza de berenjena, los Calamares fritos, la Stracciatella con pesto o la Ensalada Grata abren paso a una explosión de sensaciones en el paladar.

Más allá del menú y a días de su apertura, Trattoria Grata busca recuperar el valor de la sobremesa y de las conversaciones que nacen cuando nadie tiene prisa por levantarse de la mesa. Una visión que también se refleja en el contenido que comparte la marca, donde la importancia de vivir el presente forman parte de su identidad.