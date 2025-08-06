En Krispy Kreme siempre hay un nuevo favorito esperándote, por ello lanza The New Favs, nueva línea de donas que celebra lo mejor de la frescura y la innovación. Esta colección busca convertirse en la preferida de sus clientes, por ello se encuentra ya disponible en tiendas, plataformas de delivery y puntos de venta a nivel nacional.

Este nuevo concepto cuenta con 3 donas que se unen a la familia y, lo más importante, ¡llegaron para quedarse!

Chocolate Kreme Pie: Dona con relleno cremoso, cubierta de chocolate y toppings crocantes.

Shell con Nutella: Deliciosa sorpresa por dentro y por fuera, rellena del icónico sabor de Nutella.

Cookies & Kreme: La combinación perfecta entre galleta y crema, con todo el sabor de la indulgencia.

Como complemento perfecto, este verano llega también la edición limitada de New Favs Seasons: Verano, disponible del 25 de julio y hasta el 28 de agosto, con sabores frutales y bebidas pensadas para refrescarte:

Pastelillo de Limón: Refrescante, suave y frutal, ideal para los días de calor.

Fresas con Crema: Rellena de fresa, cubierta de crema y fresas liofilizadas.

Dona Glaseada Original Mocha: El glaseado clásico con un toque sutil de café.

Maracuya Frozen y Cranberry Green Tea.

“Sabemos que nuestros clientes aman descubrir nuevos sabores y este verano queremos consentirlos con una combinación de frescura e indulgencia. Tanto The New Favs como la colección de temporada de verano fueron pensadas para que cada quien encuentre su nueva favorita y viva momentos excepcionales llenos de sabor”, comentó Guadalupe Name, CMO de Krispy Kreme México.

Ahora, también se puede pedir la Dona Glaseada Original “Caminera” por solo 20 pesos en la compra de cualquier docena, por si surge un antojo extra y así no llegar al destino con la docena incompleta.