Del 14 al 16 de agosto, el estacionamiento del restaurante del Campo Marte será sede de la primera edición de Pizza Pasta Fest 2026, un nuevo festival gastronómico enfocado en la cocina italiana que nace con la visión de establecerse como un evento anual dentro del calendario culinario del país.

Bajo el concepto “Vivimos por el queso y el vino”, el festival propone una evolución en el formato de eventos gastronómicos en México, transitando de una exposición tradicional a una experiencia integral que combina entretenimiento, aprendizaje y oportunidades de negocio. Este modelo responde a tendencias internacionales donde la gastronomía se presenta como una experiencia interactiva, cultural y accesible.

En esta primera edición, el festival reunirá a más de 200 expositores, entre chefs, restaurantes, productores, marcas especializadas y emprendedores, consolidándose como un punto de encuentro clave tanto para profesionales de la industria como para el público en general.

Durante tres días, los asistentes podrán disfrutar de una programación que integra demostraciones culinarias en vivo, conferencias especializadas, talleres prácticos y degustaciones, en un entorno diseñado para explorar la riqueza de la cocina italiana desde distintas perspectivas.

La experiencia del festival estará dividido en distintas zonas temáticas que estructuran la experiencia del visitante:

Zona Gastronómica. Espacio principal del festival donde se concentrará la oferta culinaria. Restaurantes y chefs presentarán una amplia variedad de pizzas, pastas y propuestas italianas contemporáneas, preparadas al momento.

Proveedores / Il Mercato. Área que integra la exposición comercial y el mercado especializado del festival. En este espacio, proveedores de la industria gastronómica presentarán insumos, maquinaria, tecnología, utensilios y soluciones para negocios, mientras que el público podrá adquirir productos italianos, ingredientes gourmet y artículos relacionados con la cocina.

Dolce Vita. Zona dedicada a los postres y al lado dulce de la experiencia italiana. Incluirá repostería, gelato, productos artesanales y propuestas diseñadas para complementar la oferta gastronómica del festival.

Bambini Land. Espacio familiar pensado para los más pequeños, con actividades recreativas y dinámicas diseñadas para integrar a las familias dentro del evento.

Concurso a la Mejor Pizza. Como uno de los principales atractivos, el festival presentará esta competencia inspirada en formatos internacionales que busca reconocer el talento culinario y fomentar la participación de profesionales.

Pizza Pasta Fest 2026 se concibe como una plataforma de impulso para el sector gastronómico, conectando a marcas, profesionales, creadores de contenido, medios de comunicación y consumidores en un mismo espacio.

Como parte de su estrategia, el evento contará con entrada gratuita, facilitando la participación de una amplia audiencia y posicionándose como una experiencia accesible y de alto valor.