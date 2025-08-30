Con su dulzura natural, jugosa textura y ese aroma que despierta antojos, las Peras de California ya están en México. Están listas para conquistar cada mesa con frescura y calidad, disponibles en variedades como Bartlett, Bosc y Rojas, además de deliciosas, también ofrecen un perfil nutricional que las convierte en una excelente opción para incluir en la dieta diaria.

Las peras son un tesoro nutricional, con tan solo 100 calorías, aporta 6 gramos de fibra, carbohidratos de buena calidad, antioxidantes y nutrientes como vitamina C, potasio y vitamina K. Y lo mejor, la cáscara concentra hasta seis veces más polifenoles que la pulpa por lo que consumirlas con cáscara potencian sus beneficios.

Gracias a su aporte de fibra, también podrían favorecer la buena digestión y brindar sensación de saciedad, lo que puede contribuir a hábitos de alimentación más saludables.

Para Juan Carlos Moreira, representante de la Junta de Consejo de las Peras de California en México, el valor de esta fruta radica en su sabor y su capacidad de integrarse a cualquier estilo de vida. “Las peras de California son versátiles y naturalmente dulces, y pueden formar parte de distintos estilos de alimentación. Incluirlas de forma regular puede ser una manera sencilla y deliciosa de enriquecer nuestra dieta diaria”.

Por su proceso natural de maduración, que permite disfrutar plenamente de su sabor y aroma, las peras son perfectas para disfrutar como refrigerio o agregar a cualquier platillo, ya sea dulce o salado. Hoy es el momento perfecto para redescubrir esta fruta gourmet y darle el lugar que merece en la mesa de las familias mexicanas.