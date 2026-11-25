En la nueva tienda de La Europea, en el Centro Santa Fe, es más fácil degustar un vino, quizá acompañado de una deliciosa chapata. O bien, un café de especialidad y una delicada pieza de pan dulce. Y se pueden encontrar carnes frías, ensaladas, bacalao, quesos, licores, botanas, postres, dulces o botellas de colección. Hay tanto que mirar y probar que no se sabe por dónde empezar.

Con más de 70 años de historia en México, La Europea inicia una nueva etapa en la evolución de su imagen y sus tiendas físicas. Gensler, firma global de arquitectura y diseño, desarrolló el nuevo concepto de tienda, materializado en la sucursal Centro Santa Fe, en la capital del país.

Con una superficie de 589 metros cuadrados, el proyecto abarcó desde el concepto hasta el diseño y la documentación constructiva. Así, la identidad de La Europea se tradujo en una propuesta integral de diseño interior, en la que la distribución, los materiales, la iluminación y el mobiliario renuevan la imagen de la marca y ofrecen una experiencia de compra que invita a los clientes a permanecer y disfrutar.

La Enoteca es uno de los elementos centrales del proyecto y funciona como punto focal de la tienda. Junto con el área Collection, define la distribución y organiza la oferta en distintas secciones. Los materiales cálidos, la iluminación y el mobiliario, diseñados especialmente para el proyecto, retoman elementos de la identidad de La Europea y los integran en una imagen contemporánea.

El trabajo consistió en comprender qué hace reconocible a La Europea y cómo expresarlo a través del diseño, sin perder de vista las nuevas formas de compra y consumo. Esta visión responde también a la evolución de sus tiendas: además de ofrecer una amplia selección de productos, buscan ser puntos de encuentro donde los clientes puedan descubrir, degustar y compartir.

Estas incorporaciones complementan la selección de vinos, destilados y productos gourmet que forman parte de la oferta tradicional de La Europea, y amplían las razones para visitar la tienda: conocer nuevos productos, degustar una copa de vino o compartir alguna de las opciones disponibles.

“Contábamos con un legado muy sólido y una especialización reconocida en vinos y productos gourmet. Sin embargo, sabíamos que era momento de evolucionar nuestra propuesta y responder a nuevas formas de consumo. Así nace La Europea 2.0, modelo que presentamos por primera vez en Santa Fe y que amplía la experiencia más allá de la compra tradicional”, concluye Francisco Schnaas Groues, director general de La Europea.