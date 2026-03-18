Con la llegada de un nuevo año, las intenciones de resetear hábitos, priorizar el bienestar y nutrir el cuerpo con opciones frescas y naturales vuelven a encabezar la lista de propósitos. El inicio de año es sinónimo de smoothies energéticos, batidos nutritivos y bebidas revitalizantes que acompañen rutinas de ejercicio o mañanas activas. Y si se habla de acompañar esos objetivos con un aliado verdaderamente práctico, la licuadora portátil Ninja Blast Max surge como una de las herramientas más versátiles y apetecidas del momento.

Es tiempo ya de olvidarse de las licuadoras voluminosas que necesitan estar conectadas y ocupan espacio en la cocina. La Ninja Blast Max propone un enfoque distinto: poder llevar las mezclas nutritivas donde quiera que vayas. Su diseño inalámbrico y recargable combina la potencia de mezcla de una Ninja tradicional con la comodidad de un dispositivo pensado para el movimiento.

Con una capacidad de hasta 22 oz (alrededor de 650 ml), esta licuadora personal es ideal para preparar desde batidos verdes matutinos hasta smoothies post-entrenamiento o mezclas con proteína. Gracias a la tecnología PowerBlast con cuchillas BlastBlade, tritura fruta fresca, hielo y otros ingredientes congelados con facilidad, alcanzando texturas suaves y consistentes en segundos.

Lo que realmente distingue a este gadget en el universo del lifestyle y wellness es su Portabilidad total gracias a su base recargable y los materiales ligeros.