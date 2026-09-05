Lunch nutritivo y delicioso

El regreso a clases está lleno de pequeños momentos que las familias recuerdan para siempre: preparar el uniforme, estrenar mochila y despedir a niñas y niños con un lunch preparado con dedicación para acompañarlos durante su día. Más que una rutina, este gesto es una forma cotidiana de demostrar cariño y fomentar hábitos de alimentación equilibrada desde la infancia.

Con esta convicción, Tupperware y Grupo Bimbo presentan el recetario 15 ideas deliciosas para llenar de energía cada recreo, guía que reúne recetas prácticas, variadas y atractivas para niñas y niños, demostrando que una alimentación equilibrada también puede ser sencilla de preparar y formar parte de la rutina diaria. Las propuestas incorporan alimentos de distintos grupos, como cereales, proteínas, frutas y verduras, y promueven el consumo de agua simple como parte de hábitos de alimentación saludable durante la jornada escolar.

Además de aportar la energía que niñas y niños necesitan para sus actividades, el lunch es también una oportunidad para incluir alimentos variados, descubrir nuevos sabores y sembrar hábitos de alimentación saludable desde la infancia, que los acompañarán toda la vida. Decisiones cotidianas tan simples como preparar un lunch balanceado contribuyen al bienestar de toda la familia.

La iniciativa reúne la experiencia de Grupo Bimbo en alimentación y nutrición con la propuesta de Tupperware para conservar, organizar y transportar los alimentos de manera práctica, acompañando a las familias en uno de los momentos cotidianos más importantes de la rutina escolar.

Con este recetario, que puede descargarse en línea, ambas marcas celebran esos momentos que, sumados uno a uno, se convierten en los recuerdos más entrañables de la infancia.