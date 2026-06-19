Losers Café llega a México

Todos amamos celebrar las victorias, pero seamos honestos: en el fútbol como en otras cuestiones la mayoría de las veces toca perder. Es por esto que Oatly, la marca de bebida vegetal a base de avena, abre el Losers Café, espacio dedicado a celebrar a aquellos que no lograron pasar a la siguiente ronda, ya sea porque se quedaron a un gol, fue un penal o no pasó “la mano de Dios”.

A partir de este 12 de junio hasta el 19 de julio de 2026, Losers Café by Oatly, estará en la calle de Campeche 290, en la colonia Condesa, Ciudad de México, en un espacio que en lugar de rendir homenaje a quienes levantaron el trofeo está dedicado a celebrar a aquellos que no lograron pasar a la siguiente ronda. La dinámica es simple: si tu selección pierde, la recompensa será una bebida gratis para disfrutar el sabor de la derrota, la cual es canjeable si portas la camiseta del equipo perdedor o una identificación oficial del equipo perdedor.

Es por eso que la marca Oatly decidió hacer algo diferente en el marco de uno de los campeonatos más relevantes a nivel mundial y en un torneo donde 48 selecciones competirán por el título y solamente una se coronará campeona: poner el foco en la inmensa mayoría que inevitablemente tendrán que volver a casa sin levantar el trofeo.

Losers Café cada mañana izará las banderas de las selecciones eliminadas el día anterior y tendrá experiencias diseñadas para acompañar a los aficionados en su proceso de recuperación emocional. Y, aunque el espacio estará dedicado a quienes experimentan la tristeza de una derrota, los aficionados de los equipos ganadores también podrán visitarlo.