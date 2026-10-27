Lomón es la joya

Es carne de res y no de cerdo ibérico, pero los cortes son delgados y perfectos, cada uno de ellos con el exacto punto de grasa. Y es el Chef José Luis García quien explica como el lomo de res se transforma en caleidoscopio de sabores, gracias a sus 6 meses de maduración.

Es en el Restaurante Reses, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, el escenario perfecto para la presentación de Lomón. El lugar, que respeta su filosofía: “el fuego no tiene prisa”, se llena de aromas, de amigos y de sabores. Es el perfecto encuentro gastronómico.

Así, cada una de las finas rebanadas de Lomón o lomo de res es un cúmulo de sabores después de 6 meses de maduración y las 4 técnicas distintas utilizadas para su maduración.

El Chef José Luis García es originario de Segovia, y se crió en una familia tradicional española. Estudió hostelería y turismo, e inició en 1984 su trayectoria en hoteles, restaurantes y diversos giros relacionados con el servicio, los alimentos y bebidas.

Fue en 2002 cuando llega a México, para incorporarse al Restaurante Ole Paella!! en Hermosillo, Sonora, bajo el concepto de que la máxima calidad de servicio y los alimentos cocinados de manera honrada serían siempre parte de sus valores.

José Luis Garcia lo abarca todo: Es Maestro Cortador de Jamón Ibérico, Chef Artesanal de Ole Paella!!, especialista en Kéfir de Leche y Té Kombucha por la marca Green Feeling, y por último, es el creador de “la Nueva Joya de Sonora” Lomón, de la marca Madura.

En el año 2020 se da a la tarea de investigar y conocer la gastronomía de la región norteña, iniciando la creación de Lomón: lomo de res Calidad Choice de Sonora con varias técnicas de maduración de mínimo 6 meses con cortes nobles seleccionados.

Después de 18 meses de distintos estudios, investigaciones y pruebas, el Chef José Luis logró desde el año 2020 innovar y presentar un producto perfecto con el sabor, la textura y la calidad deseada. La materia prima, creatividad y experiencia han sido puntos clave para que el Chef hiciera realidad su creación.

Lomón ha estado presente en múltiples eventos gastronómicos en toda la República Mexicana, como la Expo Gastronómica en 2024 en Ciudad de México, que sin duda fue uno de los éxitos más grandes de la Expo.

En 2026, el Lomón de la marca Madura formó parte del menú de la cena de gala de la Académie Culinaire de France, servido como parte de la selección inicial de productos, y del 16-18 de octubre, estuvo presente en el Festival del Agave en Campo Marte de la Ciudad de México.

En la noche de la presentación, no faltaron los sabores de Sonora, porque en los platillos había el picante chiltepín, las tortillas de harina y, por qué no, las coyotas como postre. Tampoco estuvieron ausentes ni la bacanora de la región ni el vino 4 Sierras.

Así, el Lomón se convirtió en el puente entre la cultura de la carne de Sonora y la tradición internacional de la maduración y la charcutería. ¡Una delicia!