K-Fish llega a México

La Ciudad de México ya es un destino gastronómico mundial por derecho propio, y ahora suma un capítulo más: del 16 al 18 de julio, el Estudio Goula, espacio creativo ubicado en el corazón de la ciudad, abre sus puertas al K·Fish Pop-Up Store & Cooking Show, experiencia de tres días que pone frente a frente dos de las culturas culinarias más vibrantes del planeta. La entrada es gratuita y abierta al público.

En un año en que la Ciudad de México se ha convertido en escenario de celebración internacional, K·Fish, la marca oficial de mariscos premium del gobierno de Corea, eligió la capital para su primera gran activación en el mercado mexicano. La propuesta es tan sencilla como atractiva: tomar los mejores productos del mar coreano y hablar con ellos en el idioma de la cocina local.

El jueves 16 de julio, el Chef Leo Kang tomará el escenario del cooking show desde las 14:00 horas. Kang no es un nombre cualquiera, fuejuez de MasterChef Korea, discípulo de Pierre Koffmann y chef ejecutivo en un restaurante de Gordon Ramsay. Hoy opera su propia marca de mariscos, Subingo, y cuenta con más de 358 mil suscriptores en YouTube.

Kang presentará dos creaciones diseñadas específicamente para este encuentro cultural: un ceviche de fletán coreano que reinterpreta uno de los platos más queridos de México, y un gazpacho de abulón que fusiona el umami del mar coreano con los sabores fríos y herbales de la tradición mediterránea.

A su lado, el comunicador mexicano Christian Burgos, quien no solo conducirá el show, sino que será el puente natural entre dos mundos que, en la mesa, tienen más en común de lo que parece.

El K-Fish Pop-Up es mucho más que un cooking show. Durante los tres días, el Estudio Goula se transformará en un espacio diseñado para descubrir, probar y disfrutar. Los visitantes podrán recorrer la exhibición de productos K·Fish, participar en degustaciones de mariscos coreanos, tomarse fotos en la zona interactiva temática, competir en el play zone inspirado en la cultura coreana y asistir a sesiones de giveaway con productos de la marca. Una tarde distinta, con sabores que no se consiguen en cualquier lugar. La entrada es gratuita.

El pop-up estará abierto del 16 al 18 de julio de 10:00 a 18:00 horas. El Estudio Goula está ubicado en la calle Doctor Martínez del Río 175, Col. Doctores, Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Oportunidad única para descubrir el mar de Corea