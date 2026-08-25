Los consumidores están redefiniendo el mercado de jugos y néctares. Hoy buscan bebidas que les permitan nuevas experiencias para disfrutar la fruta, y envases que, además de ser prácticos, provengan de materiales de fuentes renovables como el cartón. En respuesta a esta evolución del mercado, Grupo Jumex y Tetra Pak presentan Jumex Néctar, nueva línea de néctares disponible en las frutas Manzana, Durazno y Mango.

El lanzamiento refleja una tendencia que está transformando a la industria de alimentos y bebidas: la innovación ya no se limita al producto, sino que abarca toda la experiencia de consumo, desde la selección de los ingredientes hasta el tipo de envase que protege el alimento y facilita su consumo diario.

La nueva línea producida con fruta 100% natural, libre de sellos y leyendas, que ha sido endulzada naturalmente solo con fruta mexicana, simboliza el punto donde todo comienza: la naturaleza, la semilla y el cuidado que da vida a cada sabor. Las presentaciones de Manzana, Durazno y Mango fueron seleccionados por su arraigo entre los consumidores y por representar algunas de las variedades con mayor preferencia dentro de la categoría.

“Jumex con sus 65 años de historia en México siempre ha buscado evolucionar junto con sus consumidores. Jumex Néctar nace para responder a sus nuevas expectativas, ofreciendo frutas que forman parte de su preferencia en un formato práctico, confiable y alineado con las tendencias actuales del mercado”, comentó Sergio Spinola, CMO de Jumex.

Con más de 70 años de experiencia en el desarrollo de soluciones para la industria de alimentos y bebidas, Tetra Pak trabaja de la mano con fabricantes de todo el mundo para desarrollar productos que preserven la calidad, el sabor y la seguridad alimentaria, al mismo tiempo que incorporan innovaciones en procesamiento y envasado que responden a las nuevas demandas del mercado.

“Los consumidores esperan mucho más que una buena bebida. También valoran la practicidad, la confianza y el impacto que tienen sus decisiones de compra. En Tetra Pak acompañamos a nuestros clientes para desarrollar soluciones que respondan a esas expectativas y fortalezcan su competitividad mediante innovación en procesamiento y envasado”, indicó Marcela Mendoza, directora de Marketing de Tetra Pak México.

Los jugos y néctares continúan ocupando un lugar relevante en la alimentación cotidiana, en el desayuno, comidas y otros momentos de sociabilización, donde las personas buscan bebidas refrescantes con vitaminas y en envases fáciles de transportar, almacenar y servir. En este contexto, el envase adquiere un papel estratégico para proteger el producto, mantener su calidad y ofrecer una experiencia conveniente para el consumidor.

Con este lanzamiento, Jumex y Tetra Pak refuerzan su compromiso con la innovación y con el desarrollo de soluciones que respondan a la evolución de las preferencias de los consumidores, impulsando una categoría que continúa transformándose a través de la calidad, la tecnología y una visión compartida hacia el futuro.