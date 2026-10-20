Gelatina sin azúcar, nueva forma de disfrutar el postre

Hay postres que nunca pasan de moda, pero que a veces necesitan reinventarse. Splenda presenta su nueva línea de gelatinas, propuesta que le da ese lugar especial que merece: el de un postre que provoque, sorprenda y, sobre todo, se disfrute.

La marca apuesta por una experiencia distinta, sus productos combinan una textura firme, un aroma agradable y un sabor dulce libre de culpa. Así, busca romper con la idea de que la gelatina es únicamente una opción asociada con dietas, momentos de recuperación o eventos, para convertirla en un postre que también puede ser protagonista de un antojo.

Durante años, la gelatina fue perdiendo parte de ese factor de indulgencia que la hacía tan especial. Hoy, la marca busca recuperarlo a través de una experiencia que pone al centro tres grandes conceptos: antojo, disfrute y sabor.

“Queremos que la gente vuelva a ver la gelatina con ojos diferentes. Que deje de ser solamente ese postre tradicional que conocemos y se convierta nuevamente en algo que se antoja, que sorprende y que realmente disfrutamos. Con esta nueva línea buscamos demostrar que elegir una alternativa sin azúcar también puede convertirse en algo delicioso”, comparte Erika Rius, Senior Manager de Brand Reputation & Healthcare Marketing para Latinoamérica.

La nueva línea llega con combinaciones que buscan sorprender al paladar y ofrecer una experiencia diferente a las opciones tradicionales: Maracuyá, Mango Durazno, Kiwi Naranja, Cereza Limón y Moras Lavanda.

La propuesta se suma al portafolio de Splenda con una idea sencilla: no se trata de dejar de disfrutar lo dulce, sino de encontrar nuevas maneras de hacerlo.