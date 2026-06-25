Cada 18 de junio se conmemora el Día de la Gastronomía Sostenible, fecha que invita a reflexionar sobre la manera en que se producen, se preparan y se consumen los alimentos. Aunque con frecuencia la conversación se centra en grandes desafíos globales como las cadenas de suministro, la producción agrícola o el desperdicio alimentario a gran escala, la realidad es que la sostenibilidad también se construye a partir de millones de decisiones cotidianas que ocurren todos los días dentro de los hogares.

“Cuando hablamos de sostenibilidad solemos pensar en cambios muy grandes, pero muchas veces el impacto comienza con decisiones simples que tomamos todos los días. Planificar mejor nuestras compras, aprovechar los alimentos de forma integral o elegir productos duraderos son acciones que, sumadas, pueden marcar una diferencia importante para las familias y para el entorno”, comparte Caroline Miranda, gerente de Marketing de Tramontina México.

El consumo responsable está dejando de medirse únicamente por lo que se compra y cada vez más por cuánto tiempo se logra utilizar. Hoy los consumidores identifican la durabilidad y la calidad de los productos como dos de los atributos más importantes para reducir el impacto ambiental de sus hábitos de consumo, reflejando una creciente valoración por artículos diseñados para permanecer en uso durante años.

Es así como, después de estar acostumbrados a usar y desechar, la durabilidad está volviendo a ser una prioridad, esta vez por razones ambientales. Hacer que los objetos cotidianos duren más tiempo no sólo evita compras recurrentes, sino que también frena el desgaste de recursos que implica fabricar, transportar y descartar productos nuevos de manera constante.

Desde planificar mejor las compras para evitar desperdicios hasta aprovechar ingredientes de temporada o preparar más alimentos en casa, las pequeñas acciones pueden tener un impacto significativo tanto en el medioambiente como en la economía familiar. La gastronomía sostenible no es únicamente una tendencia, es una forma de relacionarnos de manera más consciente con los recursos que se utilizan y con los alimentos que llegan a la mesa.

“La sostenibilidad en la gastronomía también comienza con las decisiones que se toman al equipar una cocina. En Tramontina impulsamos prácticas de consumo más responsables mediante el diseño y fabricación de productos duraderos, elaborados con materiales de alta calidad que prolongan su vida útil y reducen la necesidad de reemplazos frecuentes”, concluye Caroline Miranda.