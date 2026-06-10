Fútbol, entretenimiento y sabor

La emoción del fútbol trasciende la cancha, une culturas y despierta emociones. Inspirado en ese espíritu, el Hotel Presidente InterContinental Ciudad de México presenta la celebración futbolística más exclusiva de la temporada con una programación especial que combina entretenimiento, gastronomía, arte y experiencias inmersivas para vivir cada partido de forma excepcional.

La cuenta regresiva ha comenzado y el Hotel se prepara para recibir a los aficionados con una propuesta que fusiona emoción, gastronomía y entretenimiento para celebrar cada gol con estilo. Espacios especialmente ambientados para la ocasión, experiencias culinarias excepcionales y activaciones exclusivas crearán el escenario perfecto para disfrutar de cada partido con toda la intensidad y la energía que amerita este gran acontecimiento deportivo.

“Siempre buscamos crear experiencias memorables que conecten con las emociones de nuestros huéspedes y visitantes. La gran celebración internacional del futbol representa una oportunidad extraordinaria para reunir a las personas en torno a una pasión compartida, complementándola con la excelencia gastronómica, el entretenimiento y el servicio que nos distinguen”, explicó Álvaro Rey, gerente general del Hotel Presidente InterContinental Ciudad de México.

Experiencia inmersiva para los fanáticos

Diseñado para que los aficionados vivan los encuentros de su selección favorita como si estuvieran en un estadio, InterContinental Stadium combina lujo, exclusividad y hospitalidad en tres momentos clave: activaciones previas, partidos y entretenimiento post partido con música en vivo y DJ.

Todo ocurre en el Salón Castillo, espacio con más de mil metros cuadrados que permitirá a los asistentes para vivir cada partido con intensidad. Cada encuentro se podrá disfrutar en una pantalla curva de 37 metros lineales, con mobiliario tipo loungey un ambiente que elevará la emoción de cada gol. InterContinental Stadium también ofrecerá una selección de alimentos y snacks premium que incluye alitas, nachos, hamburguesas, pizzas y una amplia variedad de cocterlería internacional ideal para acompañar cada jugada.

Con un aforo de hasta 350 personas, el espacio estará habilitado desde el 11 de junio hasta el 19 de julio transmitiendo partidos de distintas selecciones y permanecerá abierto durante toda la jornada con partidos consecutivos y actividades complementarias. Las reservas se pueden realizar a través de Open Table, no hay costo de entrada y el consumo es a la carta. La experiencia también puede ser privatizada para grupos o empresas.

Alta gastronomía

La emoción deportiva también se vive en la mesa y en el restaurante The Palm, los visitantes podrán disfrutar de una ruta gastronómica de sabor en colaboración con USMEF. Esta propuesta combina la pasión por el fútbol con una experiencia culinaria innovadora, ofreciendo street food premium inspirada en las culturas gastronómicas de los países protagonistas de la justa futbolística y que se desarrollará en cuatro etapas que acompañarán el ritmo y emoción del torneo.

Esta activación ofrecerá a los asistentes una experiencia integral de entretenimiento y gastronomía, con platillos que irán desde cortes clásicos americanos hasta propuestas inspiradas en la cocina asiática y europea, siempre elaborados con productos certificados de US Meat, reconocidos por su sabor, jugosidad y calidad. Con esta iniciativa se busca consolidar un espacio donde el futbol y la gastronomía se conviertan en una celebración global para los consumidores mexicanos.

Y a partir del 9 de junio, el bar Epicentro será sede de una exposición de objetos emblemáticos del legendario portero mexicano Jorge Campos, con piezas que incluyen jerseys, guantes, balones autografiados, reconocimientos y fotografías históricas, entre otras. La muestra permanecerá abierta al público sin costo hasta el 19 de julio brindando la oportunidad de conocer de cerca el legado de una de las máximas figuras del fútbol mexicano.

“Queremos que cada visitante viva mucho más que un partido. Diseñamos una propuesta integral que combina tecnología, gastronomía, entretenimiento y hospitalidad para transformar cada encuentro en una experiencia única, capaz de transmitir la emoción que solo el fútbol puede generar”, concluyó Álvaro Rey.

Cabe destacar que en todos los centros de consumo: Alfredo di Roma, Au Pied de Cochon, Amaral, Epicentro, Lilōu, Tokoya Nigiri Bar y Café Urbano, además de los ya mencionados, se contará con pantallas para disfrutar de los partidos.