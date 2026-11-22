Hay momentos en los que reunirse alrededor de una mesa se convierte en mucho más que compartir alimentos. Es una oportunidad para hacer una pausa, ponerse al día, recordar anécdotas y agradecer la presencia de quienes, sin compartir nuestro apellido, se han convertido en familia. De esta idea nace Friendsgiving, celebración que retoma el espíritu de Acción de Gracias, pero pone en el centro a los amigos y a la importancia de cultivar esos vínculos a través de experiencias compartidas.

Aunque su origen está ligado a una tradición estadounidense, Friendsgiving ha encontrado su propio lugar en distintas partes del mundo como una invitación a celebrar la amistad sin grandes protocolos. No hay una fecha obligatoria ni un menú establecido, basta con reunir a las personas importantes, preparar algo especial y dedicar tiempo a disfrutar de su compañía. La comida, en este contexto, funciona como un punto de encuentro: cada platillo que llega a la mesa se convierte en una excusa para conversar, probar, compartir y prolongar la sobremesa.

Bajo este espíritu, el restaurante Trattoria Grata, en Ciudad de México, celebrará Friendsgiving del 23 al 29 de noviembre, con un menú especial de temporada pensado para compartir y disfrutar alrededor de la mesa. La propuesta reúne sabores reconfortantes e ingredientes que evocan la cocina casera, a través de tres preparaciones: Ensalada de burrata, Sándwich de porchetta y Tarta de calabaza.

Como parte de esta celebración, el lugar invitará a sus comensales a sorprender a sus amigos con la posibilidad de regalarles una comida para su próxima visita al restaurante, detalle que lleva el espíritu de Friendsgiving más allá de la mesa y permite compartir momentos especiales incluso después de la celebración.

Esta celebración también recuerda el valor de los pequeños rituales cotidianos, por eso Trattoria Grata busca llevar esta experiencia a la mesa con una cena pensada para pausar el ritmo, descorchar un buen vino y compartir un momento sin prisa.