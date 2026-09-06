El aroma, el conocimiento y la cultura del café volvieron a encontrarse en la Ciudad de México con la celebración de Expo Café 2026, que se llevó a cabo del 3 al 5 de septiembre en el World Trade Center y Pepsi Center. Bajo el concepto Las Maravillas del Café, la edición de este año reunió a productores, tostadores, baristas, cafeterías, empresas, compradores, profesionales y consumidores en torno a una de las industrias con mayor tradición y evolución en México.

Más allá de la exposición, Expo Café 2026 propone una experiencia centrada en el conocimiento y la profesionalización. Su programa de formación contempla talleres y un salón de conferencias con contenidos dirigidos tanto a quienes forman parte de la industria como a quienes buscan profundizar en el mundo del café. La agenda abordó distintos aspectos de la cadena y de la cultura cafetera, con una mirada que reconoce que el futuro del sector también depende de temas como la trazabilidad, el cuidado del agua, la protección de la biodiversidad y la justicia económica.

En esta edición, se sumó a Pasaporte del Café a fin de fortalecer los vínculos entre cafeterías, consumidores, emprendedores y profesionales que impulsan la cultura cafetera.

La competencia y la técnica tuvieron nuevamente un papel protagonista con las Competencias Mexicanas de Profesionales del Café. Por ello, Expo Café recibió la edición 24 de la Competencia Mexicana de Baristas y la edición 13 de la Competencia de Brew Bar, encuentros que reunieron a profesionales dispuestos a poner a prueba su preparación, conocimiento y técnica frente a una comunidad que ha acompañado el crecimiento y la profesionalización del café de especialidad en México. Además de reconocer el talento de quienes trabajan directamente con el café, estas competencias contribuyen a fortalecer una cultura profesional que continúa evolucionando edición tras edición.

Y uno de los encuentros que puso en primer plano la diversidad y calidad del café mexicano fue el Premio Sabor Expo Café. Este año, se contó con la participación de siete cafés finalistas que representan a algunas de las regiones cafetaleras más importantes del país: Veracruz, Oaxaca y Puebla. Cada uno de estos cafés representa el trabajo de familias, comunidades, productores, tostadores y equipos que durante todo el año trabajan para expresar en cada grano la identidad de su territorio. La decisión final estuvo en manos del público: durante los días 3 y 4 de septiembre, los asistentes pudieron conocer, degustar y votar a ciegas por su favorito entre los siete finalistas.

La inauguración estuvo encabezada por Marcos Gottfried, vicepresidente de Tradex Exposiciones, quien ofreció las palabras de bienvenida, acompañado por Ana Rosa Corral del Rello, gerente general de Expo Café. El presidium y los invitados especiales estuvieron integrados por representantes de la industria, instituciones y empresas vinculadas con el sector, entre ellos Toferry Primanda Soetikno, de la Embajada de la República de Indonesia; Abraham Martínez Montilla, embajador de la República de Panamá; Félix Martínez, presidente de Anicafé; René Ávila, de Servicio de Manejo Sostenible AMSA; Karla Guinart, de Victoria Arduino; Lu Villegas, de Calufe; Julio Vázquez, de Café Oriental; Olivia Medina, de Euro Té; Arturo Hernández, director de Etrusca; Héctor García, director de la AMCCE, y Wendy Hesketh, presidenta de Tradex Exposiciones, además de representantes de Canirac y otros actores de la comunidad cafetera.