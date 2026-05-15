La séptima edición del Encuentro de Cocineras Tradicionales de Morelos reunió, en el Centro Cultural Jardín Borda, a representantes de distintas regiones del estado para reconocer el valor cultural, turístico y comunitario de la cocina tradicional morelense, así como el trabajo de mujeres que preservan recetas, técnicas y saberes heredados por generaciones.

Más de 2 mil 500 personas asistieron a este encuentro, por lo que se considera ya como uno de los espacios gastronómicos y culturales más importantes de la entidad. El encuentro fue inaugurado por la gobernadora Margarita González Saravia, quien destacó la importancia de preservar las tradiciones gastronómicas ancestrales.

La jornada generó una derrama económica estimada superior a los 300 mil pesos en beneficio directo de cocineras tradicionales, artesanas, productores locales, prestadoras y prestadores de servicios, lo que fortalece el turismo gastronómico y comunitario como una actividad con impacto económico y social en las comunidades.

Al término de la jornada, durante la ceremonia de premiación se destacó que, por primera vez, el concurso incorporó categorías específicas orientadas a reconocer el rescate culinario, los ingredientes identitarios y la cocina festiva tradicional, poniendo en el centro el valor cultural de cada platillo y su vínculo con las comunidades.

El secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, destacó que este encuentro representa una forma de preservar la memoria gastronómica del estado y reconocer a las cocineras tradicionales como guardianas del patrimonio cultural de Morelos. “La cocina tradicional no sólo alimenta, también resguarda historia, identidad y comunidad. Hoy reconocemos a mujeres que mantienen vivos saberes que forman parte del patrimonio cultural de Morelos”.

El encuentro reunió a 21 cocineras tradicionales de las siete regiones de Morelos y contó con la participación de especialistas y referentes de la cocina mexicana, consolidándose como uno de los espacios gastronómicos más representativos del estado.

Como estado invitado, Puebla participó con tres cocineras y un cocinero tradicional, ampliando el intercambio gastronómico entre ambas entidades y dando continuidad al convenio de colaboración turística firmado recientemente entre ambos estados.