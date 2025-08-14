En el corazón de Masaryk, una de las avenidas más sofisticadas de América Latina, abrirá sus puertas Encanto Fuego & Mar, restaurante de alta cocina que promete reconfigurar la experiencia culinaria tradicional y convertirla en una puesta en escena inmersiva y vanguardista. Con una apertura oficial prevista para el mes de septiembre de 2025 en la Ciudad de México, el lugar ya genera conversación entre los expertos y amantes del buen comer.

El concepto va mucho más allá del paladar. Encanto nace de una premisa ambiciosa: crear un espacio donde la carne y los productos del mar cocinados a las brasas se presenten bajo un lenguaje sensorial completamente nuevo. Pantallas de última generación, iluminación interactiva y narrativa visual acompañarán cada platillo. Todo está diseñado para que los comensales vivan una travesía futurista, sin salir del país.

“No somos un restaurante temático. Somos una visión de lo que será el fine dining en el futuro cercano: emoción, fuego, sabor, tecnología y servicio como arte”, comentó el chef ejecutivo Germán Trejo.

Datos que encienden

México es hoy uno de los mercados gastronómicos más vibrantes del continente. Tan sólo en 2023, la industria restaurantera nacional generó ingresos por más de 270 mil millones de pesos, según datos de la Canirac, con una tendencia creciente hacia conceptos premium, experiencias inmersivas y propuestas de autor.

En ese contexto, el fine dining ha experimentado una evolución. Ya no basta con ofrecer técnica y calidad en cocina: ahora se exige relato y estética, hasta lograr la experiencia completa. Así, Encanto responde a esa demanda con una carta centrada en carnes maduradas, pescados de temporada y mariscos frescos, todo cocinado a las brasas con precisión artesanal y potenciado por tecnología de punta.

Esta experiencia creada con intención, precisión y deliberadamente limitada, busca posicionarlo no como una franquicia replicable, sino como un destino gastronómico en sí mismo. Un lugar donde la exclusividad se percibe desde el primer paso frente a su puerta y se confirma en cada detalle de la experiencia.