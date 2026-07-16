El arte de escoger un chocolate

En el marco del día mundial del chocolate, la aerolínea Emirates celebra uno de los elementos más dulces de la experiencia a bordo, revelando cómo cada año recolectan, seleccionan y producen millones de chocolates y postres para usuarios alrededor del mundo. Sin importar si vuelan en clase turista, premium, clase ejecutiva o primera clase, a lo largo de su trayecto los clientes pueden disfrutar de los chocolates elaborados minuciosamente.

En toda su red global, los usuarios disfrutan más de 64 millones de piezas de chocolate premium al año. Esta cifra representa un incremento de 4 millones de chocolates con relación al año anterior. La aerolínea también produce a mano aproximadamente 26 millones de postres de chocolate al año, los cuales son repartidos a las cuatro clases del avión. Desde los indulgentes pasteles de mousse de chocolate en la clase turista, hasta los postres cuidadosamente emplatados en primera clase, el chocolate se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la experiencia culinaria a bordo.

Detrás de estos dulces momentos hay una operación de gran escala. Cada año carga, desde los proveedores premium hasta las aeronaves, alrededor de 750 mil kilogramos de chocolates listos para consumir. Además, utiliza aproximadamente 260 mil kilogramos de diferentes ingredientes a base de chocolate para crear los postres artesanales que consumen los viajeros alrededor de la red global de la aerolínea.

En lugar de contar con un solo proveedor de cocoa, hace alianzas con chocolateros renombrados mundialmente, así como con manufactureros de chocolate premium, para ofrecer a los usuarios un rango diverso de sabores, texturas y experiencias a lo largo del año.

La cocoa es cuidadosamente cultivada en regiones reconocidas en el gremio, incluyendo Sudamérica y África. Cada proveedor es seleccionado no sólo por su calidad excepcional y complejidad artesanal, sino también por sus modelos de producción y cultivo sostenibles.

Chocolate y destino

El equipo de diseño culinario de Emirates crea postres de chocolate con los destinos de los viajeros en mente. En lugar de ofrecer los mismos sabores en todo el mundo, el equipo desarrolla recetas inspiradas en sabores regionales, ingredientes estacionales y preferencias locales. Por ejemplo, rutas inspiradas en sabores mediterráneos pueden incluir chocolate acompañado de bayas frescas, mientras que los destinos asiáticos inspiran combinaciones con frutas tropicales, yuzu o matcha. Por otro lado, en el Medio Oriente, el pistache continúa siendo uno de los sabores preferidos, inspirando muchas de las icónicas creaciones chocolateras de Emirates.

“Nuestros postres de chocolate no se crean en solitario. Nosotros nos enfocamos en el destino al que se dirigen; los sabores más populares en diferentes partes del mundo y el chocolate premium que complementa mejor esos ingredientes. Esta filosofía nos permite crear experiencias chocolateras que se sienten tanto familiares como globalmente inspiradas”, explica Doxis Bekris, vicepresidente de Diseño Culinario en Emirates.

Detrás de cada creación de chocolate hay un equipo de 250 chefs especializados en panadería y postres. En el transcurso de un año, ellos elaboran más de 120 postres de chocolate distintos para las cuatro clases del avión, asegurando que los menús evolucionen junto con los ingredientes estacionales, los sabores inspirados en los destinos y las preferencias de los usuarios.

Algunas de las creaciones destacadas actualmente incluyen el intenso Pastel de Chocolate; el Pastel de Yuzu y plátano en colaboración con el chocolate 53% amargo de Valrhona Hukambi; el Pastel de mousse de chocolate real, y el Pastel Alcazar. Así como creaciones de colaboradores celebrados internacionalmente como Valrhona, La Rose Noir, Gianni & Gelato, Compartés, Baklava Made Better y French Bakery.