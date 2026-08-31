Sabor, cultura y entretenimiento es lo que ofrece Knorr, una de las marcas del portafolio de Unilever Foods México, con el lanzamiento de Knorr Noodles Coreanos, innovadora propuesta dentro del segmento de easy cooking que busca conectar con las nuevas generaciones, y lo hace nada más y nada menos que con la influencer coreana radicada en el país, Chingu Amiga.

Bajo la campaña “Del K-Pop al K-norr”, la marca establece un puente entre el creciente fenómeno cultural coreano y los consumidores mexicanos, acercándolos a sabores inspirados en Corea de una manera práctica, accesible y relevante.

El interés por la cultura coreana continúa creciendo en México, impulsado por la música, el entretenimiento, la gastronomía y las comunidades de fans que hoy forman parte de algunas de las conversaciones culturales más relevantes para las nuevas generaciones.

Actualmente, las personas buscan mucho más que practicidad al momento de comer. Quieren experiencias que conecten con sus intereses, comunidades y estilos de vida. Además, los mexicanos destinan en promedio alrededor de 34 minutos a la preparación de sus alimentos, lo que incrementa la búsqueda de opciones que combinen conveniencia y sabor sin sacrificar la experiencia.

“Queremos seguir evolucionando para conectar con las nuevas generaciones desde la cultura. Hoy sabemos que comer va mucho más allá de una necesidad básica; es una forma de expresión, pertenencia y conexión con aquello que apasiona a las personas. Con este lanzamiento buscamos acercar a los consumidores a una experiencia inspirada en Corea de una manera práctica, accesible y llena de sabor”, comenta Estefanía García, gerente de Knorr Sopas México.

La nueva línea ofrece tres variedades inspiradas en perfiles de sabor coreanos: Res, Vegetales y Coreano Picante, listas para disfrutar en tan solo cinco minutos. Además, fueron desarrolladas como una base ideal para que cada consumidor pueda personalizar su experiencia con ingredientes y toppings de su preferencia.

Esta campaña cuenta con la participación de Chingu Amiga como embajadora oficial. Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, es actualmente una de las creadoras asiáticas más influyentes de Latinoamérica, con una comunidad de más de 65 millones de seguidores y una trayectoria que la ha convertido en una de las voces más relevantes para acercar la cultura coreana a las audiencias de habla hispana.