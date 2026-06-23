De la cancha a la mesa

La icónica concha de Bisquets Obregón, que forma parte de la identidad de los mexicanos, se viste de balón durante esta temporada y ofrece una versión especial que conecta la panadería tradicional con la emoción que despierta la pasión futbolera.

La “Concha Balón” está conquistando tanto a los amantes del pan dulce como a quienes disfrutan de compartir cada partido alrededor de la mesa, posicionándose en el gusto de los mexicanos como la opción ideal para acompañar cualquier reunión o partido, durante uno de los torneos deportivos más esperados del mundo.

Crujiente por fuera, suave por dentro y con un lugar asegurado en el corazón de los mexicanos, la “Concha Balón” está decorada con acabados inspirados en un balón de futbol y diseñada para sumarse al ambiente de la temporada, conservando las características que la han convertido en uno de los panes favoritos.

Está disponible en las más de 100 sucursales de Bisquets Obregón en el país, tanto en su formato de Café Restaurante como en sus unidades de Pan y Café, y es un producto con el que familias, amigos y aficionados pueden acompañar el ambiente futbolero desde la mesa, entre café, pan dulce y momentos que también se disfrutan fuera de la cancha.

“Los grandes torneos de futbol se viven en los estadios, pero también alrededor de la mesa, compartiendo café, pan y conversaciones. Queremos que Bisquets Obregón sea uno de esos lugares donde familias, amigos, quienes salen de la oficina a la hora de la comida y también los visitantes nacionales y extranjeros, puedan reunirse a disfrutar en un ambiente cálido y tradicional”, explicó Mauricio Mier, responsable de comunicación de Bisquets Obregón.

La marca también incorporará a su menú tres combinaciones especiales de flautas, desarrolladas para complementar su oferta gastronómica durante la temporada futbolera, ampliando las opciones disponibles para sus clientes y visitantes.

Flautas de chile relleno en salsa cremosa de chipotle.

Flautas de pollo en salsa de frijol al guajillo.

Flautas de papa con milanesa de pollo

Estos tres platillos estarán disponibles hasta el 19 de julio de 2026 en todas las sucursales del concepto de Café Restaurante en el país, las cuales vienen acompañadas de un tazón futbolero de obsequio.

Además, en el concepto de Pan y Café, Bisquets Obregón ofrece en todas sus sucursales tres variedades de molletes durante la temporada más futbolera del año: molletes hawaianos, molletes a los 4 quesos y molletes con milanesa de pollo.

Adicionalmente, 32 sucursales de la marca ofrecerán a sus visitantes la posibilidad de seguir la programación deportiva disponible en sus establecimientos, con el objetivo de que compartan en familia la experiencia futbolera.

Los interesados podrán consultar las sucursales participantes a través de las redes sociales oficiales de Bisquets Obregón.