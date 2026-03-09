Custodia, menú de Cuaresma

Una de las temporadas más exquisitas está por llegar a Custodia Restaurante, en Puebla, donde los sabores de pescados, mariscos, hierbas, vegetales y frutas son los protagonistas de un menú corto de Cuaresma, creado por el Chef Alan Sánchez. En Semana Santa estos platillos destacan por su simbolismo, ingredientes y técnicas de cocina tradicional con un toque contemporáneo.

La gastronomía de Cuaresma destaca las costumbres y tradiciones religiosas con platillos que integran ingredientes regionales. El Chef Alan Sánchez realiza un recorrido por mercados y visita a productores locales para la selección de ingredientes y lograr así preparaciones llenas de sabor e historias.

El Menú corto de Cuaresma estará disponible en Custodia Restaurante del 15 de marzo al 15 de abril:

Ceviche: mezcla de mariscos con leche de tigre de mango y coco.

Tacos de pulpo: tortilla de harina, frijoles negros, queso de hebra y aguacate.

Pescadillas estilo Guerrero: pescado blanco a la mexicana, aguacate, chipotle mayo.

Lomo de atún en molito verde: mole a base de hoja santa, chochoyotas y verdura de temporada.

Filete de pescado empanizado, servido con papas.

Estos y otros platillos de Cuaresma se pueden disfrutar en Custodia Restaurante, ubicado en Cartesiano Boutique & Wellness Hotel, espacio que ofrece un menú en desayunos, comidas y cenas que muestran un recorrido por los platillos emblemáticos de la cocina de Puebla.