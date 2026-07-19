Chile en Nogada de La Poblanita

Como cada año, la Poblanita de Tacubaya, en Ciudad de México, ofrece su temporada de Chile en Nogada, sin capear, pero cubierto de la delicada nogada preparada con la nuez de Castilla, sin faltar el color rojo intenso de la granada ni los sabores dulces y salados de su relleno. La temporada estará vigente en todas sus sucursales hasta el mes de noviembre.

Con más de 79 años de historia, La Poblanita de Tacubaya reafirma el porqué cuenta con uno de los mejores platillos de la temporada. “En La Poblanita no solo es el sabor del chile en nogada, es el precio justo, la atención de primera y los años de tradición que nos respaldan. Seguimos llevando el mejor servicio y calidad a tu mesa, como desde 1946”, destacó el Chef Ejecutivo Adalberto Díaz.

Fieles a la receta original de 1821, el Chile en Nogada está elaborado únicamente con productos tradicionales de temporada:

Chile. Es el denominado chile poblano grande, sin capear, y traído especialmente desde Baja California.

Nogada. Elaborada con nuez de Castilla fresca y pelada a mano, queso de cabra poblano, crema y brandy.

Picadillo. Preparado con carne de res y cerdo del estado de Hidalgo, manzana de Chihuahua, pera de leche, plátano macho de Tabasco, membrillo y durazno criollo de Puebla y Michoacán, además de almendra y piñón rosa.

Toque tricolor. El Chile en Nogada es cubierto, por encima de la nogada, con granada roja de Michoacán y perejil fresco.

La combinación de estos ingredientes trae al paladar sabores cremosos y aterciopelados, con un leve toque del picor del chile. En La Poblanita de Tacubaya este platillo se sirve acompañado de arroz blanco, suave y lechoso.