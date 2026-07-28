Agita, espolvorea y disfruta

La marca Knorr anuncia el lanzamiento oficial de su más reciente e innovadora línea: SazoKnorr, contando con la alianza especial de la influencer e ícono digital Yeri Mua, quien se une a la marca para contagiar su estilo único e inspirar a todos a “desbloquear su sazón” de forma divertida, rápida y deliciosa. Porque ahora la preparación es tan sencilla como agitar, espolvorear y disfrutar.

Bajo la premisa de que el sazón no se aprende sino que se desbloquea, este nuevo producto nace para dar respuesta a las exigencias de un consumidor moderno que busca funcionalidad y bienestar en su día a día, manteniendo un gran sabor en todos sus platillos. Además, se presenta como una solución totalmente práctica y lista para usar en cualquier momento, logrando el equilibrio ideal sin necesidad de agregar otros ingredientes a la preparación.

Para adaptarse a todo tipo de platillos, proteínas, snacks y ocasiones de consumo, la variedad del nuevo portafolio abarca cinco mezclas cuidadosamente desarrolladas:

Ajo y Pimienta. La combinación clásica e infaltable que aporta el balance ideal entre ajo deshidratado y pimienta negra, acentuada con un toque de laurel. Perfecta para carnes, aves y vegetales.

Ajo y Cebolla. La base aromática icónica de la cocina casera, enriquecida con perejil y especias para dar sabor instantáneo a sopas, arroces y guisados.

Mezcla Italiana. Equilibrada selección gourmet de orégano, albahaca, tomillo y perejil con toques de ajo y semillas de cilantro, ideal para pastas, pizzas y ensaladas.

Mango Habanero. Propuesta audaz y agridulce que combina el toque picante del chile habanero con la frescura del puré de mango, ideal para botanear, alitas o mariscos.

A la Mexicana. Perfil vibrante con tomate deshidratado, cebolla, ajo, perejil y un toque de chile jalapeño, diseñado para resaltar el sabor de fajitas, huevos y antojitos cotidianos.

“El sazón no se aprende, se desbloquea. Sabemos que hoy la cocina busca agilidad pero también exige mantener ese mérito y orgullo culinario. Con SazoKnorr, además de ahorrar, le damos al consumidor el secreto para convertir ingredientes básicos en platillos sofisticados con un sabor superior. Queremos que cocinar sea cada vez más fácil, práctico y delicioso”, concluyó Gladys López Ojeda, Lead de Marca para Knorr México.