Activa el “modo frío”

Nescafé Dolce Gusto, el sistema multibebida que ofrece la experiencia de una cafetería completa en casa, se prepara para transformar los días de calor a través del lanzamiento de “DolceHeladas”. Bajo el concepto de “Activa tu modo frío”, la marca busca posicionarse como el aliado definitivo del verano, ofreciendo a los consumidores una forma fría, indulgente y sumamente divertida de experimentar, refrescarse y expresar su estilo único a través del sabor sin tener que salir de casa.

Esta iniciativa responde al acelerado crecimiento en el consumo de café frío dentro del segmento premium y a la constante búsqueda de los consumidores jóvenes por opciones de bebidas frías que salgan de lo convencional. Como pieza central de esta propuesta, la marca celebra el regreso muy esperado por los hogares mexicanos: las cápsulas de Nestea Limón y Durazno, innovación que aprovecha la gran tendencia de crecimiento de los tés helados y demuestra la versatilidad de las máquinas de Nescafé, capaces de extraer bebidas en frío a la perfección con tan solo activarlo en su sistema.

“Queremos compartir la versatilidad que ofrece Nescafé Dolce Gusto al convertirse en una cafetería completa en casa, capaz de crear bebidas frías y adaptadas al estilo de cada persona. La llegada del calor y un verano lleno de encuentros sociales es el pretexto perfecto para invitar a nuestros consumidores a interactuar con el Modo Frío de sus máquinas, celebrando el ritual de la preparación como un símbolo de autenticidad”, destaca Pamela Francisco, SR Brand Manager de Nescafe Dolce Gusto y Starbucks.

Este movimiento busca incentivar a los consumidores a romper la rutina del café caliente de las mañanas y convertir la preparación de sus bebidas en un ritual de verano compartible, recurrente y lleno de diversión, ideal para las múltiples reuniones sociales que acompañarán los meses veraniegos.