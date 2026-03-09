Uber y Fondo Semillas renuevan alianza

Uber reafirma su liderazgo en el compromiso por la seguridad de las mujeres al refrendar su alianza de ocho años con Fondo Semillas, organización feminista líder que financia a grupos de mujeres que trabajan por la igualdad de género en todo el país.

La empresa de tecnología dio a conocer el impacto del trabajo de organizaciones en Chiapas, Sonora, Nuevo León y Guanajuato, como resultado de esta alianza durante el 2025, además de anunciar una nueva donación de un millón de pesos para continuar este trabajo durante 2026-27.

“La alianza de ocho años con Uber es una prueba de un compromiso de largo plazo y de la convicción compartida de que la violencia contra las mujeres es un problema sistémico que debe abordarse desde múltiples frentes. Al renovar su apoyo a Fondo Semillas con este donativo, Uber reafirma su confianza en nuestra organización así como su liderazgo como una empresa comprometida con los derechos de las mujeres, asegurando la continuidad y ampliación del trabajo esencial que realizan las organizaciones que luchan por la igualdad de género en todo el país”, expresa Gabriela Toledo, codirectora de Fondo Semillas.

“Como una empresa cuya tecnología está presente en el día a día de millones de mujeres, nos enorgullece mantener un rol activo desde hace más de ocho años, con tecnología, controles y alianzas clave para la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres. Por ello, no sólo refrendamos nuestra alianza con Fondo Semillas, también renovamos donativos a la Red Nacional de Refugios, la implementación de la línea de apoyo emocional con Fundación Origen, y la firma de convenios con instituciones públicas, incluida la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, y ocho gobiernos estatales. Este enfoque integral subraya nuestro rol en la lucha por los derechos de las mujeres en todo el país”, precisa Cecilia Román, gerente de Comunicación de Seguridad de Uber.

A lo largo de 2025, la contribución de Uber al programa de Prevención y atención a las violencias de Fondo Semillas apoyó directamente a cuatro organizaciones de base en temas cruciales de combate a la violencia contra las mujeres. Este apoyo permitió que organizaciones en Chiapas, Sonora, Nuevo León y Guanajuato brindaran servicios esenciales, como acompañamiento psicosocial y legal a mujeres, adolescentes y niñas migrantes víctimas de violencia de género (FOCA); el impulso del acceso a derechos políticos y el liderazgo de mujeres en autoridades locales (Colectivo por la Educación, Democracia y Género AC); el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas para el acceso a la justicia (Hasta Encontrarte), y la promoción de una vida libre de violencia a través del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos (Voces de Mujeres en Acción AC).