Tramontina inaugura Showroom en Interlomas

En un entorno en el que la experiencia se ha convertido en un factor decisivo para construir relaciones de largo plazo con clientes y socios comerciales, Tramontina de México inauguró su nuevo Showroom Interlomas, espacio de 480 metros cuadrados diseñado para acercar a clientes y socios comerciales su portafolio de más de mil 800 productos (de los más de 4 mil que ofrece actualmente al mercado mexicano) mediante experiencias de demostración y acompañamiento en el desarrollo de proyectos para clientes de la zona metropolitana y la región centro del país.

“Más que un espacio de exhibición, buscamos crear un espacio donde los clientes vivan de cerca la experiencia Tramontina y descubran la amplitud y versatilidad de nuestro portafolio. Interlomas es un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento y compromiso en el país, actualmente ya sumamos tres showrooms: Ciudad de México, Cancún y Monterrey”, explicó Adilson Formentini, director general de Tramontina en México.

En este centro se logra la integración de áreas para la demostración y prueba de equipos, permitiendo que distribuidores, arquitectos, diseñadores, desarrolladores, chefs y otros aliados estratégicos puedan conocer el desempeño de las soluciones en un entorno pensado para la interacción y la asesoría especializada.

“Nuestro objetivo es acercar toda la infraestructura y el portafolio a nuestros clientes en una ubicación estratégica, ofreciendo un espacio cómodo, seguro y pensado para que se sientan como en casa. Queremos que sea un punto de encuentro para seguir fortaleciendo relaciones, generar nuevas oportunidades y continuar construyendo la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros a lo largo de los años”, afirmó Lucas da Rocha, director Comercial de Tramontina en México.

El nuevo showroom fue concebido para ofrecer dos experiencias complementarias. Por un lado, recrea ambientes para el hogar donde es posible conocer distintas líneas de productos en un contexto cotidiano. Por otro lado, incorpora la exhibición de equipo de cocina profesional de alto desempeño, lo que permite evaluar soluciones para proyectos comerciales.

La apertura del Showroom Interlomas, Estado de México, forma parte del crecimiento constante de la marca brasileña en el país y refleja su compromiso de brindar espacios innovadores donde se integran la asesoría y demostración especializadas, a la experiencia del cliente para satisfacer las demandas del mercado. Este despliegue es parte del plan de inversión de más de 500 millones de pesos que está llevando a cabo en México para el periodo 2025-2027.