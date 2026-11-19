El Gobierno de México otorgó a la empresa mexicana Startup Renaissance la patente de la fórmula química Rain Mate, lo que representa un reconocimiento al desarrollo tecnológico e innovación científica nacional orientada a la estimulación de lluvia e impacto en la producción agroalimentaria.

En el territorio nacional y en naciones de América, Startup Renaissance aplica con éxito el proceso de generación de precipitación pluvial y con ello contribuye a contrarrestar oportunamente el impacto productivo e hídrico de la sequía y sus efectos.

Rain Mate es resultado de un largo proceso de investigaciones en campo y en laboratorio por parte de científicos y técnicos mexicanos, quienes crearon esta fórmula que integra química de coloides, control fisicoquímico e innovación aplicada, informó el director general de la firma, Alejandro Trueba Carranza.

El especialista detalló que luego de años de análisis a la solicitud presentada por Startup Renaissance, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la patente de la composición química, elaborada a base de yoduro de plata, que tiene como fin inducir precipitación pluvial.

“Hemos comprobado que es posible modificar la condición de sequía temporal de los lugares donde se ha practicado la precipitación pluvial hasta niveles que han permitido resultados comparables a los óptimos de la región, lo que coadyuva al desarrollo de cultivos, vegetación y escurrimientos superficiales, así como de las actividades productivas”, subrayó Trueba Carranza.

La protección mediante patente otorgada por el IMPI se dio luego de que Startup Renaissance cumplió con los requisitos de presentar un producto novedoso, con actividad inventiva y aplicación industrial.

Entre los beneficios de contar con una patente están la exclusividad comercial, valor estratégico, ingresos por licenciamiento, diferenciación y reputación y protección de inversión en investigación y desarrollo.

Actualmente, la firma mexicana continúa impulsando la investigación, el desarrollo y la aplicación de esta tecnología en proyectos nacionales e internacionales, y consolida a Rain Mate como un producto mexicano innovador en la gestión sostenible del recurso hídrico y la seguridad hídrica de las regiones donde opera.

Startup Renaissance es una empresa mexicana que contribuye a la seguridad hídrica, mediante soluciones científicas, ambientalmente responsables y operativamente eficientes.