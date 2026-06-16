ENTRE VIENTOS

Séptima Bienal Latinoamericana de Arquitectura y Paisaje

junio 16, 2026
Redacción

La Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México anunció la séptima edición de la Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje, plataforma clave en la región para reconocer, difundir y reflexionar sobre proyectos que están redefiniendo la forma en que se diseñan, gestionan y habitan los territorios en América Latina.

La Bienal busca visibilizar el papel estratégico de la arquitectura de paisaje frente a desafíos como el cambio climático, la degradación ambiental, la expansión urbana y la necesidad de generar espacios más habitables e inclusivos, destacando propuestas que, desde lo local, ofrecen soluciones replicables a nivel regional.

“La arquitectura de paisaje está en el centro de las soluciones que hoy necesitan nuestras ciudades y territorios. Esta Bienal no solo reconoce proyectos, sino que impulsa una conversación urgente sobre cómo construir entornos más resilientes, sostenibles y habitables en América Latina”, explicó Fernanda Rionda, presidente de la Sociedad de Arquitectos.

La convocatoria está dirigida a arquitectos paisajistas, arquitectos, urbanistas, biólogos, geógrafos y profesionales afines, así como a instituciones académicas y entidades públicas o privadas. Podrán inscribirse proyectos desarrollados entre 2021 y 2026 en cualquier país de América Latina.

En esta edición, la Bienal pone el foco en cuatro grandes tipos de proyectos:

Obra construida. Intervenciones que ya están transformando el territorio, que incluye desde jardines, parques, espacios públicos y desarrollos turísticos, hasta conjuntos habitacionales y proyectos de escala regional que ya generan impacto en comunidades.

Instrumentos de planeación territorial. Estrategias que definen el futuro de los territorios y regiones, donde se reconocen planes y programas que guían el desarrollo con una visión integral, incorporando sostenibilidad, gestión de riesgos y cohesión social.

Proyectos no construidos. Ideas y propuestas que anticipan nuevas formas de habitar el paisaje, que incluyen iniciativas en etapa de diseño —arquitectónicas, urbanas o regionales— con alto potencial de innovación e impacto.

Trabajos teóricos y de investigación. Pensamiento crítico e investigación sobre el paisaje latinoamericano, que reúne publicaciones y estudios que ayudan a entender, cuestionar y proponer nuevas formas de abordar los retos del territorio.

La fecha límite del registro y pago es el 1 de septiembre de 2026, la fecha límite de envío de documentos es el  8 de septiembre de 2026 y la publicación de ganadores es el 12 de noviembre de 2026.