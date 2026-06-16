Séptima Bienal Latinoamericana de Arquitectura y Paisaje

La Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México anunció la séptima edición de la Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje, plataforma clave en la región para reconocer, difundir y reflexionar sobre proyectos que están redefiniendo la forma en que se diseñan, gestionan y habitan los territorios en América Latina.

La Bienal busca visibilizar el papel estratégico de la arquitectura de paisaje frente a desafíos como el cambio climático, la degradación ambiental, la expansión urbana y la necesidad de generar espacios más habitables e inclusivos, destacando propuestas que, desde lo local, ofrecen soluciones replicables a nivel regional.

“La arquitectura de paisaje está en el centro de las soluciones que hoy necesitan nuestras ciudades y territorios. Esta Bienal no solo reconoce proyectos, sino que impulsa una conversación urgente sobre cómo construir entornos más resilientes, sostenibles y habitables en América Latina”, explicó Fernanda Rionda, presidente de la Sociedad de Arquitectos.

La convocatoria está dirigida a arquitectos paisajistas, arquitectos, urbanistas, biólogos, geógrafos y profesionales afines, así como a instituciones académicas y entidades públicas o privadas. Podrán inscribirse proyectos desarrollados entre 2021 y 2026 en cualquier país de América Latina.

En esta edición, la Bienal pone el foco en cuatro grandes tipos de proyectos:

Obra construida. Intervenciones que ya están transformando el territorio, que incluye desde jardines, parques, espacios públicos y desarrollos turísticos, hasta conjuntos habitacionales y proyectos de escala regional que ya generan impacto en comunidades.

Instrumentos de planeación territorial. Estrategias que definen el futuro de los territorios y regiones, donde se reconocen planes y programas que guían el desarrollo con una visión integral, incorporando sostenibilidad, gestión de riesgos y cohesión social.

Proyectos no construidos. Ideas y propuestas que anticipan nuevas formas de habitar el paisaje, que incluyen iniciativas en etapa de diseño —arquitectónicas, urbanas o regionales— con alto potencial de innovación e impacto.

Trabajos teóricos y de investigación. Pensamiento crítico e investigación sobre el paisaje latinoamericano, que reúne publicaciones y estudios que ayudan a entender, cuestionar y proponer nuevas formas de abordar los retos del territorio.

La fecha límite del registro y pago es el 1 de septiembre de 2026, la fecha límite de envío de documentos es el 8 de septiembre de 2026 y la publicación de ganadores es el 12 de noviembre de 2026.