RobotiX impacta a más de 500 mil estudiantes

Fundación RobotiX presentó su Reporte Anual de Resultados, en el que destacó que durante el ciclo escolar 2024-2025, más de 500 mil estudiantes y 8 mil docentes de todo el país participaron en sus programas educativos STEM+ para todas y todos y Pedagogías Lúdicas. Con ello, la organización consolida un modelo que integra ciencia, tecnología y juego para transformar la enseñanza en México.

El anuncio se realizó en el marco del estreno del Cineminuto Social “El talento está en todas partes”, iniciativa impulsada por Fundación Grupo México y Diversión con Sentido. La pieza será proyectada del 21 de agosto al 17 de septiembre en más de 2 mil salas de más de 200 complejos cinematográficos en todo el país, como una ventana para que más personas conozcan la labor de Fundación RobotiX e inspirarlas a sumarse a la misión de impulsar el talento de niñas y niños de México a través de programas educativos de ciencia y tecnología.

El cortometraje invita a audiencias de todas las edades a reconocer cómo el acceso a programas STEM puede abrir caminos antes impensables y preparar a las nuevas generaciones para los retos del presente y del futuro. En él participan estudiantes y docentes de diversos estados, quienes gracias a estos programas han aprendido ciencia y tecnología de manera práctica, significativa y divertida.

“Ver a mis estudiantes en una pantalla de cine mostrando lo que han aprendido y construido en temas de ciencia y tecnología es muy emocionante, cuando antes había cierta apatía en sus estudios. Este logro que viven, les demuestra que su talento tiene un lugar en el mundo y que su esfuerzo vale la pena”, mencionó Rosa Isela González,docente del programa RobotiX in the box de la Escuela Secundaria José María Morelos y Pavón, en la Ciudad de México.

Historias como la de Itzel Pérez y su equipo Venabots, de la Secundaria Técnica Valentín Gómez Farías en el Estado de México, reflejan la transformación que impulsa la educación STEM en el país. Desde 2022, este grupo de 10 estudiantes ha participado en First Lego League desarrollando proyectos innovadores como “Cristal Block”, un prototipo de bloques de construcción elaborados con vidrio procesado, colillas de cigarro y sargazo para enfrentar la contaminación marina y los altos costos de la vivienda, proyecto con el que ganaron este año el premio al mejor Proyecto de Innovación y mejor coach en el Western Edge First Lego League Open California, USA.

Otro ejemplo es el equipoJarvis, de la escuela Indirase STEM, donde Sofía Rodríguez y sus compañeros diseñaron un innovador filtro a base de cáscara de huevo para reducir la proliferación de vegetación marina causada por desechos urbanos, fenómeno que ha generado en el Golfo de México una de las mayores “zonas muertas” del mundo.

“Nuestra misión es clara: el talento está en todas partes, y la responsabilidad de todos es brindarle oportunidades para florecer. Una educación emocionante y transformadora es una herramienta poderosa para reducir desigualdades y preparar a la próxima generación para los retos del presente y del futuro”, afirmó Roberto Saint Martin, fundador de Fundación RobotiX.