Reúso y reposición de agua

Mientras la disponibilidad de agua disminuye en distintas regiones del país, millones de litros de agua con potencial para ser aprovechados vuelven diariamente al medio ambiente sin recibir tratamiento. De acuerdo con datos de la ONU, más del 80% de las aguas residuales generadas en el mundo se descargan sin un tratamiento adecuado, una cifra que refleja tanto la magnitud del problema, como una de las mayores oportunidades para avanzar hacia una gestión más sostenible del recurso.

El reto es particularmente relevante para México. De acuerdo con la Conagua, más del 60% del territorio nacional enfrenta algún grado de estrés hídrico, condición que se ha visto agravada por las sequías, el crecimiento urbano y el incremento de la demanda por parte de sectores productivos estratégicos.

En este contexto, el reúso de agua ha dejado de ser una alternativa complementaria para convertirse en una herramienta clave para la seguridad hídrica. Cada litro de agua que se recupera y se reincorpora a un proceso productivo es un litro que no necesita extraerse de ríos, presas o acuíferos, ayudando a reducir la presión sobre fuentes que hoy se encuentran cada vez más comprometidas.

“Cuando hablamos de reúso, no solo hablamos de eficiencia operativa. Hablamos de la posibilidad de extender la vida útil del agua y generar un impacto positivo sobre los recursos naturales. Cada litro que recuperamos es un litro que permanece disponible dentro del ciclo hídrico”, indicó Juan Pablo Rodríguez, director de Rotoplas Servicios de Agua.

Sin embargo, reutilizar el agua es solo una parte de la solución. El siguiente paso consiste en impulsar estrategias de reposición hídrica que permitan devolver agua al entorno mediante proyectos de tratamiento, captación pluvial, infiltración y recuperación de cuerpos de agua.

Si durante décadas la gestión del agua se enfocó principalmente en extraer y consumir, hoy el desafío es lograr que una parte de ese recurso regrese al ecosistema en condiciones que permitan su aprovechamiento futuro.

Bajo esta visión, Rotoplas Servicios de Agua desarrolla proyectos de tratamiento y reúso que ayudan a empresas e industrias a reducir su dependencia de fuentes convencionales de abastecimiento y avanzar hacia modelos más circulares de gestión hídrica. El objetivo no es únicamente optimizar operaciones, sino transformar el agua residual en un recurso capaz de generar valor ambiental, social y económico.

La importancia de este cambio es cada vez más evidente. Sectores como la industria, la agricultura, la energía, el turismo y el desarrollo urbano dependen de un suministro confiable para mantener su crecimiento. En ese escenario, el reúso de agua no solo fortalece la continuidad operativa, también contribuye a preservar las fuentes naturales para las generaciones futuras.